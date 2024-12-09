Что за праздник Старый Новый год и почему в 2025 году его не будет

Когда Старий Новый год / Фото: depositphotos.com

Как появился Старый Новый год

Традиция праздновать Новый год присуща всем народам и формировалась на протяжении тысячелетий. На территории современной Украины народные традиции часто подчинялись погодным условиям и сезонным циклам. Во времена язычества в Киевской Руси год состоял из 10 месяцев. А праздник Нового Года отмечали весной примерно в день весеннего равноденствия, когда день и ночь становятся одинаковыми, поскольку в то время начинался новый сезон сельскохозяйственных работ. С приходом христианства Новый Год был перенесен на 1 марта. А позже, примерно в 16 веке, Новый год снова передвинули, теперь на 1 сентября, поскольку церковь в этот день празднует Новолетие.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

С появлением григорианского календаря, который был более точным, чем юлианский, в Европе Новый год начинался с 1 января. Российская империя продолжала жить по юлианскому календарю, но начало года было перенесено на 1 января, как и у всех христианских стран. Потому год в Российской империи начинался на 13 дней позже, но также 1 января. Лишь с 1918 года во всех странах было принято всеобщее исчисление, и начал существовать общий календарь. Начало года было установлено соответственно на 1 января.

А в Советском союзе образовался праздник Нового года по старому календарю, то есть по-юлианскому, и он получил название Старый Новый год. С приходом в Украину большевиков пришел и Старый Новый год. Что значит "старый новый год" никак не объяснить иностранцу, но и мало кто из украинцев понимает суть этого праздника.

"Это грустное воспоминание Российской империи и их старого календаря" – такое мнение высказывает митрополит Православной церкви Украины, Евстратий – "ничего общего ни с украинской традицией ни с церковным христианским календарем, ведь христианский новый год начинается 1 сентября по любому календарю, хоть по "новым", хоть по "старому"".

Когда Старый Новый год в 2025 году

Старый Новый год по юлианскому календарю отмечался 14 января. Но Украина отказалась от юлианского календаря. Большинство церковных праздников теперь отмечается на 13 дней раньше, поскольку украинская церковь приняла новоюлианский религиозный календарь. Непереходные церковные праздники этого календаря совпадают с праздниками григорианского календаря. Переходные праздники рассчитываются в зависимости от лунного календаря и могут сходиться с юлианским календарем.

Церковные праздники, которые приходились на Старый Новый год, – Обрезание Господне и День Василия Великого – теперь отмечаются 1 января по новому церковному календарю. С выходом Украины из Советского союза украинцы начали восстанавливать свои традиции празднования, возродилось пышное празднование Рождества. Ведь при советской власти такой праздник был запрещен из-за преследования христианских традиций и народных культурных обычаях.

Традиции Старого Нового года / Фото: Шляхта не работает

Что праздновать: Старый Новый год или День святого Василия?

Украинцы имеют свои традиционные праздники зимнего цикла: Рождество – 25 декабря, Щедрый вечер – 31 декабря и Новый год – 1 января. В этом году празднование Щедрого вечера объединяется со встречей Нового Года. Такое сочетание является возвращением к традиционному празднованию, присущему украинской культуре. Поскольку Щедрый вечер приветствует хозяев дома, щедрый стол и угощения предрекают благосостояние хозяев. А 1 января традиционно засевают у хозяев во дворе с пожеланиями хорошего, богатого урожая будущего года. Такие обряды и являются народными обычаями, присущими циклу зимних праздников Нового года.

Церковь 1 января отмечает важный день для христиан – День Василия Великого. Со сменой календаря и переносом важных дат, все чаще можно услышать вопрос: что и когда праздновать?

Как показывает история, календарь и праздники играют особую роль в народных традициях, а следовательно и в национальном осознании. В Украине многократно появлялись новые календари и новые даты для начала года. Но тем не менее народные традиции, которые основались задолго до христианства, до сих пор живут и почитаются украинцами. Святой вечер, Щедрый вечер – это все народные праздники, которые праздновались на украинских территориях еще 5 тысячелетий назад.

До прихода христианства в Киевской Руси было свое исчисление и лунно-солнечный календарь. И в то время когда Петр Первый в 1700 году объявил, что исчисление объединяется с христианским, на славянских землях уже шел 7208 год. Поэтому украинские территории начали жить в 1700 году от Рождества Христова, отбросив более 5000 лет исчисления. В основе христианского календаря заложен языческий календарь Римской империи.

Заимствованные календари других эпох и народов не могут гармонично ложиться на традиции других народов на других землях. Не зря на украинских землях, несмотря на разные календари, политические режимы и смену власти все же живут украинские народные традиции, играет вертеп, раздаются колядки и щедривки, молодежь водит козу, а мальчишки спешат утром 1 января засевать.

В украинских народных традициях заложена не только подлинность украинского народа, но и тысячелетняя мудрость наших предков.

Старый Новый год в Украине / Фото: Depositphotos

Народные традиции на Старый Новый год

Традиции Старого Нового года, на самом деле, являются народными традициями украинского Щедрого вечера, праздника Маланки и засевания на 1 января. Из-за переноса праздников и смены календарей эти традиции переплетались, и в некоторых регионах начали засевать не только 1 января, но и 14 января. Но суть этого обряда остается неизменной.

Засевание – это пожелание хозяевам хорошего урожая и благосостояния. Щедрование – похвала хозяев дома и пожелания им и их семье здоровья и богатства в следующем году.

Гадание на судьбу и суженого – один из важных народных обрядов на зимние праздники. Гадали всегда женщины и девушки.

Что можно и нельзя делать

В народе существуют традиционные запреты на праздник:

Не сердиться на близких, ведь праздник семейный.

Нельзя ссориться с соседями, поскольку праздник благополучия и согласия.

Нельзя считать мелкие деньги, потому что это к бедности.

Нельзя убирать в доме, чтобы счастье не выгнать.

Запрещено одалживать деньги, поскольку это к беде.

А для благополучия в следующем году среди распространенных предрассудков такие: