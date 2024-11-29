День святого Василия Великого: когда отмечать в 2025 году, народные традиции праздника

День Василия Великого – не только важный церковный праздник, но и народный. Рассказываем, как украинцы издавна отмечали первый день Нового года

Праздник Василия / Украинский дидух / Фото: Depositphotos

Когда день святого Василия Великого в 2025 году: 1 или 14 января

День святого Василия Великого в 2025 году отмечается 1 января. Ранее, по юлианскому календарю, праздник приходился на 14 января. Напомним, в сентябре 2023 года в Украине приняли новоюлианский церковный календарь, по которому многие церковные праздники отмечаются ранее на 13 дней.

Кто такой Василий Великий: история святого

Василий Великий – выдающийся церковный деятель, живший в IV веке и являвшийся архиепископом в городе Кесарии Каппадокийской. Василия Великого еще называют одним из отцов христианской церкви. Также на уровне с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом считается одним из Трех Святителей.

Архиепископ внес значительный вклад в развитие христианства, именно за это его нарекли Великим. Он отличался исключительным даром проповедничества. Именно он первым создал иконостас.

Василий Великий оставил значительное духовное наследие, написал многие церковные труды и объяснения священного писания. Архиепископ писал богословские произведения о христианстве, описал христианский смысл Святой Троицы и Крещения.

Василий Великий также заложил основы монашеской жизни, его считают Великим законодателем монашества и очень чтили в старинной греческой церкви.

Святой Василий создал Божественную литургию, которая получила название – Литургия Василия Великого. Служится в церквях византийского обряда только 10 раз в год – на большие праздники.

Праздник Василия – народные традиции

Праздник Василия Великого переплетается с народными дохристианскими традициями и крепко переплетается с праздником Маланки, Щедрым вечером, что отмечается в канун – 31 декабря. По украинским традициям празднования Нового Года были связаны с урожаем и природой.

Традиция засевать на Василия. На Василия рано утром ребята обходили соседей и родственников и засевали во дворе зерном, пели или произносили добрые пожелания на богатый урожай хозяевам. Следует отметить разницу в щедровании и засевании. В Щедрый вечер, 31 декабря, щедруют и прославляют хозяев. Засевать можно было рожью, пшеницей, овсом и ячменем. А вот гречкой или горохом сеять категорически запрещено, это принесет несчастье хозяевам. Дети очень любили эти обряды, поскольку могли получить вкусности или даже деньги, хозяева приглашали их в дом и угощали.

На Василия рано утром ребята обходили соседей и родственников и засевали во дворе зерном, пели или произносили добрые пожелания на богатый урожай хозяевам. Следует отметить разницу в щедровании и засевании. В Щедрый вечер, 31 декабря, щедруют и прославляют хозяев. Засевать можно было рожью, пшеницей, овсом и ячменем. А вот гречкой или горохом сеять категорически запрещено, это принесет несчастье хозяевам. Дети очень любили эти обряды, поскольку могли получить вкусности или даже деньги, хозяева приглашали их в дом и угощали. Молотьба дидуха . Важное место занимал в праздник дидух – зерновой сноп, который ставили в домах к Рождеству. Такой обряд имеет языческие признаки, но всегда был важен в цикле зимних народных праздников. Первому засевальщику выпадала честь обмолотить дидуха. Семена из него берегли до посевной, чтобы был богатый урожай. А самого дидуха сжигали в саду.

. Важное место занимал в праздник дидух – зерновой сноп, который ставили в домах к Рождеству. Такой обряд имеет языческие признаки, но всегда был важен в цикле зимних народных праздников. Первому засевальщику выпадала честь обмолотить дидуха. Семена из него берегли до посевной, чтобы был богатый урожай. А самого дидуха сжигали в саду. Традиция "полазника". Первого посетителя называли полазником. Его обязательно приглашали в дом, даже если это был кот или пес. По обряду, полазника следует гостеприимно принять, это принесет хозяевам богатство и благополучие.

Что можно и нельзя делать на Василия

День Василия почитается в народных традициях, поэтому имеет много примет и запретов.

Женщинам и девушкам ни в коем случае нельзя засевать.

Нельзя и девушку приглашать первой в дом в праздник Василия.

Запрещено женщинам в праздник шить и вышивать.

Также плохой приметой считается считать мелочь, это пророчит бедность.

День Василия Великого следует проводить в кругу семьи в добрых пожеланиях своим близким и соседям. Верующим желательно посетить церковь и послушать литургию Василия Великого. Праздник является семейным, поэтому 1 января лучше проводить в теплой, домашней атмосфере, в добрых мыслях и чувствах.