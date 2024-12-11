Щедривки 2025: лучшие старинные тексты песен на Маланки и Щедрый вечер

Началась пора зимних праздников, которых украинцы ждут с надеждой. В материале LIGA.net мы расскажем о щедривках, которые поют на Щедрый вечер

Щедривки 2025 / Фото: Depositphotos

Что такое щедривки

Украинские щедривки – традиционные календарно-обрядовые песни, которые в Украине поют на Щедрый вечер. Этой зимой празднование Щедрого вечера по новоюлианскому календарю приходится на 31 декабря. Щедрованием мы отмечаем завершение старого года и призываем благополучие в новом.

Традиция имеет глубокие корни, уходящие еще в дохристианские времена, когда наши предки праздновали зимнее солнцестояние и обращались к силам природы с просьбами о хорошем урожае и процветании. Впоследствии зимние традиции обрели христианское содержание, появились упоминания о рождении Христа, Деве Марии и религиозных символах.

В щедривках величают хозяев и желают им изобилия, здоровья и счастья. Мотивы плодородия, хорошего урожая и защиты дома от злых сил пронизывают все старинные тексты. Эти песни имеют уникальную форму, включающую рефрены — повторяющиеся строки, которые придают ритм и делают мелодию легко узнаваемой.

Особенностью исполнения является музыкальное сопровождение сопилки или бубна, а присоединение Маланки к щедрователям — персонажа, который разыгрывает веселые сценки или шутки, придает празднику еще больше радости и юмора.

Традиционное украинское щедрование / Фото: Depositphotos

Щедрование 2024-2025: когда и как щедровать

Смена календаря не только перенесла дату Щедрого вечера, но и сделала его частью новогодних праздников. Это позволяет сохранить уникальные традиции, сочетая их с современными празднованиями.

Тексты украинских древних щедривок – это больше, чем просто песни. Они являются частью нашего культурного наследия, которое следует беречь и передавать следующим поколениям. Исполняя их, мы сохраняем связь с предками, добавляем праздничным вечерам колорита и радости. Щедрый вечер по новому календарю – это новая возможность открыть украинские традиции для мира и глубже узнать свою историю.

В этом году мы будем исполнять щедрование на Маланки и Щедрый вечер. Исполнители начинают свое шествие с появлением вечерней звезды и поют до полуночи. Дети, подростки и молодежь составляют большинство щедрователей. Они готовятся к этому событию заранее – разучивают песни, готовят костюмы и праздничные атрибуты.

Щедрование издавна было способом вовлечь детей в традиции, научить их песням, обрядам и в целом передать знания о культуре. Так дети чувствуют свою причастность к общине, учатся взаимодействовать со взрослыми и соблюдать обычаи. К тому же издавна считалось, что искренние детские пожелания обладают особой силой. Их доброта, радость и непосредственность воспринимались как знак благодарности и благословения для хозяев.

Щедрование 2024 – 2025 / Фото: Depositphotos

Лучшие старинные украинские щедривки

Тексты украинских древних щедривок исполнены добрых пожеланий, символики и жизнерадостности. Из поколения в поколение эти песни передавались в устной форме, сохраняя уникальность и колорит каждого региона Украины.

Мы собрали лучшие старинные щедривки, которые исполняли наши предки накануне праздников Маланки и Василия. Эти песни собраны в сборнике "Колядник з нотами на два голоси", изданном в Виннипеге в 1980 году. Их мелодии и слова не только наполняют атмосферу праздников, но и дарят возможность прикоснуться к истории, почувствовать дух традиций и напоминают о ценности семейного тепла и гостеприимства.

Щедрий вечір, добрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір.

А я знаю, що пан вдома,

Сидить собі кінець стола.

Щедрий вечір…

Сидить собі кінець стола,

А на ньому шуба люба.

Щедрий вечір…

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі калиточка.

Щедрий вечір…

А в тій калитці сім червінців,

Усім дітям по червінцю.

Щедрий вечір.

Щедрий вечір всім вам, щаслива година!

Породила Діва предвічного Сина!

Ладо, Ладо, Ладо, Все на світі радо!

Щедрий вечір на землі!

Не в пишних палатах Бога породила,

А в біднім вертепі Господа повила.

Ладо…

Не білі перини Господу стелила,

На вязанці сіна Вічного зложила.

Ладо…

А на світлім Сході зоря засвітила,

Трьох царів премудрих дуже звеселила.

Ладо…

В полі, полі плужок оре

В полі, полі плужок оре,

Щедрий вечір, добрий вечір

Добрим людям на ввесь вечір.

За тим плужком Господь ходить.

Щедрий вечір…

Святий Петро поганяє,

Божа Мати їсти носить.

Щедрий вечір…

"Ори, Синку, цюю нивку,

Та посієм пшениченьку".

Щедрий вечір…

Ой учора, із вечора, пасла Маланка два качора

Ой учора, із вечора,

Пасла Маланка два качора. (2)

Ой пасла, пасла, загубила,

А шукаючи, заблудила. (2)

Наша Маланка в Дністрі була,

Дністрову воду добру пила. (2)

Ой на камені ноги мила,

Тонкий фартух замочила. (2)

Ой, повій вітре буйнесенький,

Висуши фартух тонесенький. (2)

Ой, господарю, господарочку,

Ой, пусти в хату Маланочку. (2)

Ой там за горою та й за кам’яною

Ой там за горою та й за кам’яною.

Приспів: Щедрий вечір, та й за кам’яною.

Ой там Іван коника сідлає,

Коника сідлає, з двору виїжджає.

З двору виїжджає, на гору ступає.

На гору ступає, військо собирає.

Зібрав військо — стало землі тяжко.

Військо собирає, місто обступає,

Місто обступає, з гармати стріляє.

Як б’є та палить по царському двору.

Вийшли до нього царі, городяни,

Царі, городяни і славні міщани.

— Чим це дитятко та й надарувати?

Винесли йому полумисок злота.

Він на сей дар ані подивився,

Шапочки не зняв, низько не вклонився.

Вивели йому ще й царську дочку.

Він на сей дар мило подивився,

Шапочку ізняв, низько уклонився.

Исполнение "Ой там за горою" камерным хором "Тавор".

"Віншування" на Щедрый вечер

Щедрование традиционно сопровождается "віншуваннями" — краткими пожеланиями на благополучие и согласие. Вот пример классического "віншування", опубликованного в сборнике "Новий український колядник", изданном в Нью-Йорке в 1973 году:

Дай вам Боже

В щастю, здоровлю

Дочекати від Різдва

До Нового року,

Від Нового року до Богоявлення,

Від Богоявлення, до Воскресення,

Від цього року до ста літ.

З року і на рік.

Доки Господь позначив вік.

З цим ширим словом, будьте здорові, щастя в ваш дім!

После исполнения щедривок и поздравлений традиционно приветствуют друг друга: "Христос народився!" и отвечают "Славімо Його!" с добрыми пожеланиями на новый год.