Щедрівки 2025: найкращі старовинні тексти пісень на Маланки та Щедрий вечір

Нарешті розпочалась пора зимових свят, яких українці чекають з надією у серцях. У матеріалі LIGA.net ми розповімо про українські щедрівки, що співаємо на Маланку та Щедрий вечір.

Щедрівки 2025 / Фото: Depositphotos

Що таке щедрівки

Українські щедрівки — традиційні календарно-обрядові пісні, які в Україні співають на Щедрий вечір. Цієї зими святкування Щедрого вечора за новоюліанським календарем, прийнятим в Україні, припадає на 31 грудня. Щедруванням ми відзначаємо завершення старого року і закликаємо добробут у новому.

Традиція має глибоке коріння, що сягає ще дохристиянських часів, коли наші предки святкували зимове сонцестояння і зверталися до сил природи з проханнями про гарний врожай і процвітання. Згодом зимові традиції набули християнського змісту, з'явилися згадки про народження Христа, Діву Марію та релігійні символи.

У щедрівках величають господарів і бажають їм достатку, здоров’я та щастя. Мотивами родючості, гарного врожаю та захисту дому від злих сил сповнені усі старовинні тексти. Ці пісні мають унікальну форму, що включає рефрени — повторювані рядки, які додають ритму і роблять мелодію легко впізнаваною.

Особливістю виконання є музичний супровід сопілки або бубна, а приєднання Маланки до щедрувальників — персонажа, який розігрує веселі сценки або жарти, додає святу ще більше радості й гумору.

Традиційне українське щедрування / Фото: Depositphotos

Щедрування 2024-2025: коли і як щедрувати

Зміна календаря не лише перенесла дату Щедрого вечора, а й зробила його частиною новорічних свят. Це дозволяє нам зберегти унікальні традиції, поєднуючи їх з сучасними святкуваннями.

Тексти українських стародавніх щедрівок — це більше, ніж просто пісні. Вони є частиною нашої культурної спадщини, яку варто берегти й передавати наступним поколінням. Виконуючи їх, ми зберігаємо зв’язок з предками, додаємо святковим вечорам колориту й радості. Щедрий вечір за новим календарем — це нова можливість відкрити українські традиції для світу та глибше пізнати власну історію.

Щедрування цьогоріч ми виконуватимемо на Маланки та Щедрий вечір. Виконавці починають свою ходу з появою вечірньої зорі та співають до опівночі. Діти, підлітки та молодь становлять більшість серед щедрувальників. Вони готуються до цієї події заздалегідь — вивчають пісні, виготовляють костюми та святкові атрибути.

Щедрування здавна було способом залучити дітей до традицій, навчити їх пісень, обрядів і загалом передати знання про культуру. Так діти відчувають свою причетність до громади, вчаться взаємодіяти з дорослими та дотримуватися звичаїв. До того ж здавна вважалося, що щирі дитячі побажання мають особливу силу. Їхня доброта, радість і безпосередність сприймалися як знак щирої вдячності та благословення для господарів.

Щедрування 2024 – 2025 / Фото: Depositphotos

Найкращі старовинні українські щедрівки

Тексти українських стародавніх щедрівок сповнені добрих побажань, символіки та життєрадісності. З покоління в покоління ці пісні передавалися в усній формі, зберігаючи унікальність і колорит кожного регіону України.

Ми зібрали найкращі старовинні щедрівки, які виконували наші предки напередодні свят Маланки та Василя. Ці пісні зібрані у збірнику "Колядник з нотами на два голоси", виданому у Вінніпезі у 1980 році. Їхні мелодії та слова не лише наповнюють атмосферу свят, а й дарують можливість доторкнутися до історії, відчути дух традицій та нагадують про цінність родинного тепла й гостинності.

Щедрий вечір, добрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір.

А я знаю, що пан вдома,

Сидить собі кінець стола.

Щедрий вечір…

Сидить собі кінець стола,

А на ньому шуба люба.

Щедрий вечір…

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі калиточка.

Щедрий вечір…

А в тій калитці сім червінців,

Усім дітям по червінцю.

Щедрий вечір.

Щедрий вечір всім вам, щаслива година!

Щедрий вечір всім вам, щаслива година!

Породила Діва предвічного Сина!

Ладо, Ладо, Ладо, Все на світі радо!

Щедрий вечір на землі!

Не в пишних палатах Бога породила,

А в біднім вертепі Господа повила.

Ладо…

Не білі перини Господу стелила,

На вязанці сіна Вічного зложила.

Ладо…

А на світлім Сході зоря засвітила,

Трьох царів премудрих дуже звеселила.

Ладо…

В полі, полі плужок оре

В полі, полі плужок оре,

Щедрий вечір, добрий вечір

Добрим людям на ввесь вечір.

За тим плужком Господь ходить.

Щедрий вечір…

Святий Петро поганяє,

Божа Мати їсти носить.

Щедрий вечір…

"Ори, Синку, цюю нивку,

Та посієм пшениченьку".

Щедрий вечір…

Ой учора, із вечора, пасла Маланка два качора

Ой учора, із вечора,

Пасла Маланка два качора. (2)

Ой пасла, пасла, загубила,

А шукаючи, заблудила. (2)

Наша Маланка в Дністрі була,

Дністрову воду добру пила. (2)

Ой на камені ноги мила,

Тонкий фартух замочила. (2)

Ой, повій вітре буйнесенький,

Висуши фартух тонесенький. (2)

Ой, господарю, господарочку,

Ой, пусти в хату Маланочку. (2)

Ой там за горою та й за кам’яною

Ой там за горою та й за кам’яною.

Приспів: Щедрий вечір, та й за кам’яною.

Ой там Іван коника сідлає,

Коника сідлає, з двору виїжджає.

З двору виїжджає, на гору ступає.

На гору ступає, військо собирає.

Зібрав військо — стало землі тяжко.

Військо собирає, місто обступає,

Місто обступає, з гармати стріляє.

Як б’є та палить по царському двору.

Вийшли до нього царі, городяни,

Царі, городяни і славні міщани.

— Чим це дитятко та й надарувати?

Винесли йому полумисок злота.

Він на сей дар ані подивився,

Шапочки не зняв, низько не вклонився.

Вивели йому ще й царську дочку.

Він на сей дар мило подивився,

Шапочку ізняв, низько уклонився.

Виконання "Ой там за горою" камерним хором "Тавор"

Віншування на Щедрий вечір

Щедрування традиційно супроводжується віншуваннями — короткими побажаннями на добробут і злагоду. Ось приклад класичного віншування, опублікованого в збірнику "Новий український колядник", виданого у Нью-Йорку в 1973 році:

Дай вам Боже

В щастю, здоровлю

Дочекати від Різдва

До Нового року,

Від Нового року до Богоявлення,

Від Богоявлення, до Воскресення,

Від цього року до ста літ.

З року і на рік.

Доки Господь позначив вік.

З цим ширим словом, будьте здорові, щастя в ваш дім!

Після виконання щедрівок та віншувань традиційно вітаються: "Христос народився!" і відповідають "Славімо Його!" з побажаннями доброї долі на новий рік.