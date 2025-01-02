Стрітення 2025: дата, традиції та для чого освячують воду і свічки

Свято Стрітення / Фото: Профспілка працівників освіти і науки України

Коли Стрітення Господнє у 2025 році

За новоюліанським календарем, новим церковним календарем, що прийнятий в Україні, свято Стрітення відзначається 2 лютого. Нагадаємо, що за новим календарем багато неперехідних церковних свят випадають на 13 днів раніше. До 2023 року Стрітення відзначали 15 лютого.

Що символізує свято Стрітення

За християнськими віруваннями Стрітення вшановує подію принесення Ісуса Христа до храму. Діва Марія після народження Ісуса, на 40-й день за юдейськими традиціями прийшла до храму й принесла своє новонароджене дитя. Богоматір та Ісуса у храмі зустрів вже старий святий Симеон.

Ця подія знаменує собою зустріч Сина Божого з людством. Свято Стрітення належить до найбільших дванадесятих церковних свят.

Стрітення Господнє / Фото: palomnik.com.ua

В Україні свято Стрітення має свої народні традиції, коріння яких бере початок в далеких дохристиянських язичницьких часах. Наші пращури вірили, що цього дня зустрічаються зима з літом.

За язичницькими уявленнями усі природні явища наділялися божественними ідеалами та людськими рисами. Зустріч зими і літа визначала, хто з них переможе, і за погодою пророчили, чи скоро прийде потепління.

Головні традиції на свято

Народні й християнські обряди міцно переплелися у святкуванні Стрітення. В народі особливого значення цього дня надавали вогню та воді. З приходом християнства вогонь замінили свічки. Свічки разом з водою освячують у церквах і потім зберігають їх цілий рік. Люди вірять в цілющу й чудотворну силу свяченої води та свічки. Водою окроплюють будинок і худобу. Також використовують освячену воду, якщо хтось в родині захворів.

Свічками обкурювали помешкання та садибу. Здавна вірили, що ці свічки мають захисну дію і захищатимуть від злих духів та нечистої сили, а також від усілякої негоди: буревію, смерчу, зливи, блискавки та бурі. Якщо в родині хтось помирав, йому в руки давали цю свічку, що була освячена на Стрітення.

Що можна і не можна робити на Стрітення – народні прикмети

У такий особливий день, як Стрітення, існує безліч народних прикмет та повір’їв. Здавна наші предки вірили, що:

Якщо на Стрітення ясна хороша погода – буде гарний урожай.

Сильний вітер в цей день до біди.

Якщо у Стрітення іде дощ, то літо буде спекотним.

А якщо іде сніг, то ще очікуються пізні заморозки весною.

Якщо капає з даху вода, то це до багатого врожаю меду.

За народними віруваннями, на Стрітення слід дотримуватися і деяких заборон: