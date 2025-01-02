Сретение 2025: дата, традиции и для чего святят воду и свечи
Когда Сретение Господне в 2025 году
По новоюлианскому календарю, новому церковному календарю, принятому в Украине, праздник Сретения отмечается 2 февраля. Напомним, что по новому календарю многие непереходные церковные праздники выпадают на 13 дней раньше. До 2023 года Сретение отмечали 15 февраля.
Что символизирует праздник Сретенье
По христианским верованиям Сретение чествует событие принесения Иисуса Христа в храм. Дева Мария после рождения Иисуса, на 40-й день по иудейским традициям пришла в храм и принесла своего новорожденного ребенка. Богоматерь и Иисуса в храме встретил уже старый святой Симеон.
Это событие знаменует собой встречу Сына Божия с человечеством. Праздник Сретения принадлежит к самым большим двунадесятым церковным праздникам.
В Украине праздник Сретения имеет свои народные традиции, корни которых берут начало в далеких дохристианских языческих временах. Наши предки верили, что в этот день встречаются зима с летом.
По языческим представлениям все природные явления наделялись божественными идеалами и чертами человека. Встреча зимы и лета определяла, кто из них победит, и по погоде предсказывали, скоро ли придет потепление.
Главные традиции в праздник
Народные и христианские обряды прочно переплелись в праздновании Сретения. В народе особое значение в этот день придавали огню и воде. С приходом христианства огонь заменили свечи. Свечи вместе с водой освящают в церквях, а затем хранят их круглый год. Люди верят в целительную и чудотворную силу святой воды и свечей. Водой окропляют дом и скот. Также используют освященную воду, если кто-то в семье заболел.
Свечами окуривали жилье и хозяйство. Издавна верили, что эти свечи обладают защитным действием и будут защищать от злых духов и нечистой силы, а также от всяческой непогоды: урагана, смерча, ливня, молнии и бури. Если в семье кто-то умирал, ему в руки давали эту свечу, освященную на Сретение.
Что можно и нельзя делать на Сретение – народные приметы
В такой особый день, как Сретенье, существует множество народных примет и поверий. Издавна наши предки верили, что:
- Если на Сретенье ясная хорошая погода – будет хороший урожай.
- Сильный ветер в этот день к беде.
- Если в Сретенье идет дождь, то лето будет жарким.
- А если идет снег, еще ожидаются поздние заморозки весной.
- Если капает с крыши вода, это к богатому урожаю меда.
По народным верованиям, на Сретение следует соблюдать и некоторые запреты:
- Нельзя в праздник ссориться и ругаться.
- Нельзя употреблять алкоголь.
- Нельзя выбрасывать освященные свечи и выливать освященную воду.
- Не рекомендуется в этот день отправляться в далекое путешествие.
- Нельзя купаться в бане.