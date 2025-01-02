Сретение 2025: дата, традиции и для чего святят воду и свечи

Праздник Сретения / Фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

Когда Сретение Господне в 2025 году

По новоюлианскому календарю, новому церковному календарю, принятому в Украине, праздник Сретения отмечается 2 февраля. Напомним, что по новому календарю многие непереходные церковные праздники выпадают на 13 дней раньше. До 2023 года Сретение отмечали 15 февраля.

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Что символизирует праздник Сретенье

По христианским верованиям Сретение чествует событие принесения Иисуса Христа в храм. Дева Мария после рождения Иисуса, на 40-й день по иудейским традициям пришла в храм и принесла своего новорожденного ребенка. Богоматерь и Иисуса в храме встретил уже старый святой Симеон.

Это событие знаменует собой встречу Сына Божия с человечеством. Праздник Сретения принадлежит к самым большим двунадесятым церковным праздникам.

Сретение Господне / Фото: palomnik.com.ua

В Украине праздник Сретения имеет свои народные традиции, корни которых берут начало в далеких дохристианских языческих временах. Наши предки верили, что в этот день встречаются зима с летом.

По языческим представлениям все природные явления наделялись божественными идеалами и чертами человека. Встреча зимы и лета определяла, кто из них победит, и по погоде предсказывали, скоро ли придет потепление.

Главные традиции в праздник

Народные и христианские обряды прочно переплелись в праздновании Сретения. В народе особое значение в этот день придавали огню и воде. С приходом христианства огонь заменили свечи. Свечи вместе с водой освящают в церквях, а затем хранят их круглый год. Люди верят в целительную и чудотворную силу святой воды и свечей. Водой окропляют дом и скот. Также используют освященную воду, если кто-то в семье заболел.

Свечами окуривали жилье и хозяйство. Издавна верили, что эти свечи обладают защитным действием и будут защищать от злых духов и нечистой силы, а также от всяческой непогоды: урагана, смерча, ливня, молнии и бури. Если в семье кто-то умирал, ему в руки давали эту свечу, освященную на Сретение.

Что можно и нельзя делать на Сретение – народные приметы

В такой особый день, как Сретенье, существует множество народных примет и поверий. Издавна наши предки верили, что:

Если на Сретенье ясная хорошая погода – будет хороший урожай.

Сильный ветер в этот день к беде.

Если в Сретенье идет дождь, то лето будет жарким.

А если идет снег, еще ожидаются поздние заморозки весной.

Если капает с крыши вода, это к богатому урожаю меда.

По народным верованиям, на Сретение следует соблюдать и некоторые запреты:

Нельзя в праздник ссориться и ругаться.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя выбрасывать освященные свечи и выливать освященную воду.

Не рекомендуется в этот день отправляться в далекое путешествие.

Нельзя купаться в бане.