Какие праздники будут в феврале 2025 года: церковный календарь на месяц

Какие церковные праздники по Новоюлианскому календарю ожидают нас в феврале

Церковный календарь на февраль 2025 года (Фото: Pixabay / congerdesign)

Согласно Новоюлианскому календарю некоторые непереходные праздники отмечаются на 13 дней раньше.

В этом году в феврале будем отмечать один из самых больших двунадесятых праздников – Сретение Господне, также начинается Масленица – период подготовки к Великому посту.

Церковные праздники в феврале 2025 года: список

1 февраля – Предпразднество Сретения Господня. Мученика Трифона. Преподобного Петра Галатийского. Преподобного Вендимиана, отшельника Вифинийского.

2 февраля – Сретение Господне.

3 февраля – Послепразднество Сретения Господня. Православного Симеона Богоприемца и Анны, пророчицы. Пророка Азарии. Мученика Власия Кесарийского.

4 февраля – Преподобного Исидора Пелусиота. Мученика Иодора. Священномученика Авраамия, епископа Арвильского. Преподобного Николая, исповедника, игумена Студийского.

5 февраля – Мученицы Агафьи. Святого Феодосия, архиепископа Черниговского. Мученицы Феодулы и мучеников Элладия, Макария и Евагрия. Елецко-Черниговской, Сицилийской, или Дивногорской иконы Божией Матери, и называемой "Обретение погибших".

6 февраля – Преподобного Вукола, епископа Смирнского. Варсонофия Великого и пророка Иоанна. Святого Фотия, патриарха Константинопольского. Мучениц Дорофеи, Кристины, Каллисты и мученика Феофила.

7 февраля – Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Преподобного Луки Элладского. 1003 мучеников Никомидийских.

8 февраля – Великомученика Федора Стратилата. Пророка Захарии Серповидца. Святого Саввы II, архиепископа Сербского.

9 февраля – Предание праздника Сретения Господня. Мученика Никифора из Антиохии Сирийской. Преподобного Панкратия, иеромонаха затворника Киево-Печерского в Дальних пещерах.

10 февраля – Общица. Священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия и Ваптоса и трех мучениц. Преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского. Мучениц дев Енафы, Валентины и Павлы. Благоверной княгини Анны Новгородской. Иконы Божией Матери "Огневидная".

11 февраля – Священномученика Власия, епископа Севастийского. Благоверного князя Всеволода Мстиславича, в крещении Гавриила. Праведной Феодоры, Византийской императрицы.

12 февраля – Святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского. Алексея, митрополита Киевского. Святителя Мелетия, архиепископа Харьковского. Преподобной Марии, называемой Марином, и отца ее Евгения. Святителя Антония, патриарха Константинопольского. Иверской иконы Божией Матери.

13 февраля – Преподобного Мартыниана. Преподобных Зои и Фотинии. Преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского. Благоверного князя Константина Острожского. Преподобного Стефана, в монашестве Симеона, царя Сербского, Мироточивого.

14 февраля – Преподобного Авксентия. Равноапостольного Кирилла, учителя славянского. Преподобного Исакия, затворника Киево-Печерского. Преподобного Марона, отшельника Сирийского (IV). Святого Авраамия, епископа Каррийского.

15 февраля – Апостола от 70-х Онисима. Преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского. Преподобного Пафнутия и дочери его Ефросинии. Преподобного Евсевия, отшельника Сирийского. Виленской и Далматской иконы Божией Матери.

16 февраля – Мучеников Памфила, пресвитера. Валента – диакона. Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии. Мучеников персидских в Мартирополе. Преподобного Маруфа, епископа Месопотамского.

17 февраля – Великомученика Федора Тирона. Преподобного Федора, молчальника Киево-Печерского. Праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа. Обретение мощей мученика Мины Каликелада.

18 февраля – Святителя Льва, папы Римского. Святителя Агапита, исповедника, епископа Синадского. Святителя Флавиана, исповедника патриарха Константинопольского. Преподобного Космы Яхромского.

19 февраля – Апостолов Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии. Мучеников Максима, Феодота, Исихия, мученицы Асклипиодоты. Преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских. Преподобного Досифея. Преподобного Равулы.

20 февраля – Преподобного Льва, епископа Катанского. Благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого. Преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского. Священномученика Садока, епископа Персидского, и вместе с ним. Преподобного Агафона, папы Римского.

21 февраля – Преподобного Тимофея в Символах. Святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского. Святителя Георгия, епископа Амастридского. Козельщанской иконы Божией Матери.

22 февраля – Суббота мясопустная. Память всех от века усопших православных христиан – отцов, братьев и сестер наших. Мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Федора, Филиппа и других. Преподобных Фаласия, Лимния и Варадата, отшельников сирийских. Преподобного Афанасия, исповедника. Поминовение умерших.

23 февраля – Воскресенье мясопустное. Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, другого Моисея и Дамиана, отшельников сирийских. Преподобного Александра, основателя обители "Неусыпных".

24 февраля – Масленица, сырная неделя. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Преподобного Эразма Киево-Печерского.

25 февраля – Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

26 февраля – Святителя Порфирия, архиепископа Газского. Мученика Севастиана.

27 февраля – Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. Преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского. Преподобного Фалалея Сирийского.

28 февраля – Преподобного Василия, исповедника. Священномученика Протерия, патриарха Александрийского священномученика Нестора, епископа Магидийского. Преподобных Марины и Киры, Кассиана Римлянина. Преподобного Кассиана, затворника Киево-Печерского.