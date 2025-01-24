Які свята будуть у лютому 2025 року: церковний календар на місяць

Які церковні свята за Новоюліанським календарем очікують на нас у лютому

Церковний календар на лютий 2025 року (Фото: Pixabay / congerdesign)

Відповідно до Новоюліанського календаря деякі неперехідні свята відзначаються на 13 днів раніше.

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Цього року в лютому будемо відзначати одне з найбільших дванадесятих свят – Стрітення Господнє, також розпочинається Масляна – період підготовки до Великого посту.

Церковні свята у лютому 2025 року: список

1 лютого – Передсвято Стрітення Господнього. Мученика Трифона. Преподобного Петра Галатійського. Преподобного Вендиміана, пустельника Вифинійського.

2 лютого – Стрітення Господнє.

3 лютого – Післясвято Стрітення Господнього. Православного Симеона Богоприїмця і Анни, пророчиці. Пророка Азарії. Мученика Власія Кесарійського.

4 лютого – Преподобного Ісидора Пелусіота. Мученика Іадора. Священномученика Авраамія, єпископа Арвільського. Преподобного Миколая, сповідника, ігумена Студійського.

5 лютого – Мучениці Агафії. Святого Феодосія, архієпископа Чернігівського. Мучениці Феодули і мучеників Елладія, Макарія і Євагрія. Єлецько-Чернігівської, Сицилійської, або Дивногорської ікони Божої Матері, і званої "Віднайдення загиблих".

6 лютого – Преподобного Вукола, єпископа Смирнського. Варсонофія Великого та пророка Іоана. Святого Фотія, патріарха Константинопольського. Мучениць Дорофеї, Христини, Каллісти і мученика Феофіла.

7 лютого – Преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського. Преподобного Луки Елладського. 1003 мучеників Нікомидійських.

8 лютого – Великомученика Федора Стратилата. Пророка Захарії Серповидця. Святого Сави II, архієпископа Сербського.

9 лютого – Віддання свята Стрітення Господнього. Мученика Никифора з Антіохії Сирійської. Преподобного Панкратія, ієромонаха самітника Києво- Печерського в Дальніх печерах.

10 лютого – Загальниця. Священномученика Харалампія і з ним мучеників Порфирія і Ваптоса та трьох мучениць. Преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського. Мучениць дів Єнафи, Валентини і Павли. Благовірної княгині Анни Новгородської. Ікони Божої Матері "Вогневидна".

11 лютого – Священномученика Власія, єпископа Севастійського. Благовірного князя Всеволода Мстиславича, у хрещенні Гавриїла. Праведної Феодори, імператриці Візантійської.

12 лютого – Святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського. Олексія, митрополита Київського. Святителя Мелетія, архієпископа Харківського. Преподобної Марії, званої Марином, та батька її Євгенія. Святителя Антонія, патріарха Константинопольського. Іверської ікони Божої Матері.

13 лютого – Преподобного Мартиніана. Преподобних Зої і Фотинії. Преподобного Євлогія, архієпископа Олександрійського. Благовірного князя Костянтина Острозького. Преподобного Стефана, у чернецтві Симеона, царя Сербського, Мироточивого.

14 лютого – Преподобного Авксентія. Рівноапостольного Кирила, учителя слов'янського. Преподобного Ісакія, самітника Києво-Печерського. Преподобного Марона, пустельника Сирійського (IV). Святого Авраамія, єпископа Каррійського.

15 лютого – Апостола від 70-х Онисима. Преподобного Пафнутія, самітника Києво-Печерського. Преподобного Пафнутія і дочки його Єфросинії. Преподобного Євсевія, пустельника Сирійського. Віленської і Далматської ікон Божої Матері.

16 лютого – Мучеників Памфіла, пресвітера. Валента – диякона. Павла, По- рфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії, Ісаї. Мучеників перських у Мартирополі. Преподобного Маруфа, єпископа Месопотамського.

17 лютого – Великомученика Федора Тирона. Преподобного Федора, мовчальника Києво-Печерського. Праведної Маріамни, сестри апостола Филипа. Знайдення мощів мученика Мини Калікелада.

18 лютого – Святителя Лева, папи Римського. Святителя Агапіта, сповідника, єпископа Синадського. Святителя Флавіана, сповідника патріарха Константинопольського. Преподобного Косми Яхромського.

19 лютого – Апостолів Архипа та Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії. Мучеників Максима, Феодота, Ісихія, мучениці Асклипіодоти. Преподобних Євгенія і Макарія, сповідників, пресвітерів Антіохійських. Преподобного Досифея. Преподобного Равули.

20 лютого – Преподобного Лева, єпископа Катанського. Благовірного князя Київського Ярослава Мудрого. Преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського. Священномученика Садока, єпископа Перського, і з ним. Преподобного Агафона, папи Римського.

21 лютого – Преподобного Тимофія в Символах. Святителя Євстафія, архієпископа Антіохійського. Святителя Георгія, єпископа Амастридського. Козельщанської ікони Божої Матері.

22 лютого – Субота м'ясопусна. Пам'ять усіх від віку спочилих православних християн – отців, братів і сестер наших. Мучеників Маврикія і 70 воїнів: Фотина, Федора, Филипа та інших. Преподобних Фаласія, Лимнія і Варадата, пустельників сирійських. Преподобного Афанасія, сповідника. Поминання померлих.

23 лютого – Неділя м'ясопусна. Священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Преподобних Іоана, Антіоха, Антоніна, Мойсея, Зевина, Поліхронія, іншого Мойсея і Даміана, пустельників сирійських. Преподобного Олександра, засновника оселі "Невсипущих".

24 лютого – Масниця, сирний тиждень. Перше і друге знайдення голови Іоана Предтечі. Преподобного Еразма Києво-Печерського.

25 лютого – Святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.

26 лютого – Святителя Порфирія, архієпископа Газького. Мученика Севастіана.

27 лютого – Преподобного Прокопія Декаполіта, сповідника. Преподобного Тита, пресвітера Києво-Печерського. Преподобного Фалалея Сирійського.

28 лютого – Преподобного Василія, сповідника. Священномученика Протерія, патріарха Олександрійського священномученика Нестора, єпископа Магідійського. Преподобних Марини і Кіри, Касіяна Римлянина. Преподобного Касіяна, самітника Києво-Печерського.