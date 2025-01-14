Масляна, Масниця чи Колодій? Яке свято відзначати в Україні

Святкування Масниці та Сиропусний тиждень перед Великим постом. Українські традиції святкування та як вони відрізняються від святкувань у Росії

Масляна: це українське чи російське свято / Фото: rivne.church

Масляна – це українське чи російське свято

Масляна, або Масниця – це традиційне свято, яке відзначають напередодні Великого посту. Воно вважається одним з найбільш яскравих і символічних у році, але виникають запитання: чия це традиція – українська чи російська? Зміст свята у церковному контексті, етимологія та особливості святкування в Україні далі.

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Масниця у церковному календарі

Масниця має глибоке церковне коріння й пов’язана з Сиропусним тижнем, що передує Великому посту. Цей тиждень є часом підготовки до духовного очищення і поступової відмови від м’ясних страв, залишаючи в раціоні молочні продукти. Традиція Масниці має особливе значення для православних християн.

Масниця у церковному календарі / Фото: depositphotos

Сиропусний тиждень здавна існував у календарі східного обряду. За канонами церкви це період примирення та прощення. Наприклад, останній день Масниці, Прощена неділя, присвячений вибаченню рідних і близьких. Святкування носить духовний підтекст, адже через ритуали та спілкування люди готуються до строгого посту, як тілесного, так і духовного.

У народних традиціях святкування, особливо в сучасних спробах відтворити якісь його елементи, враховується тільки розважальна частина цього тижня. Давні українці перед Великим постом, влаштовуючи святкування, ніби прощалися зі щедрим столом та іншими забавами на строгі сім тижнів посту.

Як правильно – Масляна чи Масниця

В Україні заведено використовувати назву "Масниця", що більше відповідає народній традиції та підкреслює місцеву автентичність. Термін пов'язаний зі звичаєм вживання масляних продуктів, зокрема млинців. Назва "Масляна" здебільшого поширена в російськомовних регіонах і відображає їх традиції.

Окрім назви, є також відмінності в акцентах святкування. В Україні більше уваги приділяється громадським гулянням, обрядам та пісням. В той час як у північних сусідів цей тиждень асоціюється переважно з народними забавами на кшталт кулачних боїв чи масштабних ярмарків.

Як святкувати Масницю в Україні / Фото: wikipedia

Історія слова "Масниця" і традицій, пов'язаних із ним, тісно переплітається з місцевими звичаями. Наприклад, звичай "Колодій" – унікальний для України й зберігає символіку зв'язку сім’ї та громади.

Як святкувати Масницю в Україні

В Україні святкування – це не лише веселі гуляння, але й своєрідне збереження давніх обрядів, які передавалися з покоління в покоління. Основними традиціями є:

Випікання млинців. У народі вони символізують сонце, пробудження природи й кінець зими. Громадські гуляння. Місцеві свята часто наповнені піснями, танцями та обрядами, що акцентують на єднанні громади. Обряд Колодія. Його святкують здебільшого на Заході України. Учасники прикрашали стрічками деревце-колодій, а дівчата співали обрядових пісень:

Не пускає мене мати

На вулицю погуляти,

А хоч пустить, то пригрустить:

— Іди, доню, не барися,

У сінечки та й вернися!

Бо на дворі піст наступає

А хто його проскаче,

Той Великодня не побаче…

На відміну від української Масниці, в Росії цей період часто має більше розваг. Традиційні страви також містять багато масляних продуктів, проте частіше подаються жирні страви.

Масниця – це давнє свято, що має спільне коріння в православній традиції, але помітно відрізняється у способах святкування в Україні та Росії. Українська Масниця зберігає свою унікальну обрядовість, тоді як російські традиції фокусуються більше на народних розвагах.

Назва "Масниця" краще підкреслює місцеву ідентичність свята, а ритуали, пов'язані з ним, залишаються важливими для культурної спадщини України.