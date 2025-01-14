Масляна, Масленица или Колодий? Какой праздник отмечать в Украине

Празднование Масленицы и Сыропустная неделя перед Великим постом. Украинские традиции празднования и как они отличаются от празднований в России

Масленица: это украинский или российский праздник / Фото: rivne.church

Масленица – это украинский или российский праздник

Масленица – это традиционный праздник, который отмечают накануне Великого поста. Он считается одним из самых ярких и символических в году, но возникают вопросы: чья это традиция – украинская или российская? Содержание праздника в церковном контексте, этимология и особенности празднования в Украине.

Масленица в церковном календаре

Масленица имеет глубокие церковные корни и связана с Сыропустной неделей, предшествующей Великому посту. Эта неделя является временем подготовки к духовному очищению и постепенному отказу от мясных блюд, оставляя в рационе молочные продукты. Традиция Масленицы имеет особое значение для православных христиан.

Масленица в церковном календаре / Фото: depositphotos

Сыропустная неделя издавна существовала в календаре восточного обряда. По канонам церкви это период примирения и прощения. Например, последний день Масленицы, Прощенное воскресенье, посвящен просьбам о прощении у родных и близких. Празднование носит духовный подтекст, ведь через ритуалы и общение люди готовятся к строгому посту, как телесному, так и духовному.

В народных традициях празднования, особенно в современных попытках воспроизвести какие-то его элементы, учитывается только развлекательная часть этой недели. Давние украинцы перед Великим постом, устраивая празднование, будто прощались со щедрым столом и другими забавами на строгие семь недель поста.

Как правильно – "Масляна" или "Масниця"

В Украине принято использовать название "Масниця", что больше соответствует народной традиции и подчеркивает местную подлинность. Термин связан с обычаем употребления масляных продуктов, в частности блинов. Название "Масленица" (в укр. – "Масляна") в большинстве своем распространено в русскоязычных регионах и отражает их традиции.

Кроме названия, есть также отличия в акцентах празднования. В Украине больше внимания уделяется общественным гуляниям, обрядам и песням. В то время как у северных соседей эта неделя ассоциируется преимущественно с народными забавами типа кулачных боев или масштабных ярмарок.

Как праздновать Масленицу в Украине / Фото: wikipedia

История слова "Масленица" и традиций, связанных с ним, тесно переплетается с местными обычаями. К примеру, обычай "Колодий" – уникален для Украины и сохраняет символику связи семьи и общины.

Как праздновать Масленицу в Украине

В Украине празднование – это не только веселые гуляния, но и своеобразная сохранность древних обрядов, которые передавались из поколения в поколение. Основными традициями являются:

Выпекание блинов. В народе они символизируют солнце, пробуждение природы и конец зимы. Общественные застолья. Местные праздники часто наполнены песнями, плясками и обрядами, которые акцентируют на единении общины. Обряд Колодия. Его празднуют в основном на Западе Украины. Участники украшали лентами деревце-колодий, а девушки пели обрядовые песни:

Не пускає мене мати

На вулицю погуляти,

А хоч пустить, то пригрустить:

— Іди, доню, не барися,

У сінечки та й вернися!

Бо на дворі піст наступає

А хто його проскаче,

Той Великодня не побаче…

В отличие от украинской Масленицы, в России этот период зачастую больше развлечений. Традиционные блюда также включают в себя много масляных продуктов, однако чаще подаются жирные блюда.

Масленица – это давний праздник, имеющий общие корни в православной традиции, но заметно отличающийся в способах празднования в Украине и России. Украинская Масленица сохраняет свою уникальную обрядовость, в то время как российские традиции фокусируются больше на народных развлечениях.

Название "Масленица" лучше подчеркивает местную идентичность праздника, а ритуалы, связанные с ним, остаются важными для культурного наследия Украины.