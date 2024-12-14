Водохреща 2025: дата свята, що воно означає, головні традиції і заборони

Водохреща, Йордан, Богоявлення, Хрещення Господнє – одне з найважливіших християнських свят. Що він символізує та які традиції в Україні – у матеріалі LIGA.net

Свято Водохреща 2025 року / Фото: Pexels

Коли Водохреща у 2025 році

Свято Водохреща у 2025 році припадає на 6 січня за новоюліанським календарем, який зараз діє в українських церквах. Йордан завершує цикл різдвяно-новорічних свят і вважається одним із 12 найбільших церковних свят у році. У цей день християни згадують подію хрещення Ісуса Христа у водах річки Йордан, яку здійснив святий Іоанн Хреститель.

У ніч перед Водохрещем, 5 січня, віряни готуються до Другого Святвечора, збираючись на спільну вечерю, яка нагадує вечерю на Різдвяний Святвечір, але проходить більш скромно.

Зранку 6 січня розпочинаються урочисті богослужіння в храмах, а згодом проводять обряд освячення води. Цей перехід на новий календар також символічний, адже він поєднує українські традиції з сучасними змінами у світовому православ'ї.

Водночас люди, які звикли до святкування за старим календарем (19 січня за юліанським), також зберігають свої звичаї, тож у 2025 році деякі громади можуть святкувати Водохреще двічі.

Що означає свято Водохреща

Водохреща, або Богоявлення, є одним із найдавніших і значущих християнських подій. Воно символізує очищення від гріхів і оновлення душі. У день Хрещення Господнього Дух Святий зійшов на Ісуса у вигляді голуба, а голос із небес проголосив Його Сином Божим. Ця подія вказує на Пресвяту Трійцю: Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

Водохреща, за легендами, супроводжується дивом. Кажуть, що річка Йордан цього дня змінює свій напрямок течії, як символ оновлення та очищення світу через Христа. Ця подія символізує силу Божої благодаті, яка здатна змінювати навіть закони природи.

В Україні віряни згадують це диво під час освячення води, вірячи в її цілющі властивості. Таким чином, Водохреща 2025 року – це не лише релігійне, а й культурне свято, яке об'єднує вірян і символізує чистоту, оновлення та благословення на новий рік.

Купання на Вдохреща / Фото: Feepik

Головні народні традиції на Йордан 2025

Свято Водохреща супроводжується багатьма традиціями, які залишаються популярними донині.

У 2025 році українці продовжать вшановувати це свято сталими обрядами:

Водохрещенський – Другий Святвечір . Як і перед Різдвом, на стіл ставлять 12 пісних страв. Головною стравою залишається кутя.

. Як і перед Різдвом, на стіл ставлять 12 пісних страв. Головною стравою залишається кутя. Освячення води в церкві та біля річок . У храмах освячують воду, яка вважається цілющою і здатною захищати від хвороб та злих духів. Багато людей також йдуть до річок і озер, щоб взяти участь у масовому освяченні води.

. У храмах освячують воду, яка вважається цілющою і здатною захищати від хвороб та злих духів. Багато людей також йдуть до річок і озер, щоб взяти участь у масовому освяченні води. Купання в ополонці . Однією з найвідоміших традицій є купання в освяченій ополонці. Вважається, що така купіль змиває гріхи та дарує здоров'я на весь рік. Попри холодну погоду, охочих зануритися в крижану воду щороку стає все більше.

. Однією з найвідоміших традицій є купання в освяченій ополонці. Вважається, що така купіль змиває гріхи та дарує здоров'я на весь рік. Попри холодну погоду, охочих зануритися в крижану воду щороку стає все більше. Як вітаються на Водохреща. На Йордан вітаються словами: "Христос освятився!", на що відповідають: "У річці Йордані!". Ця традиція підкреслює духовний зміст свята.

Заборони на свято Богоявлення

Оскільки Водохреща – одне із 12 найбільших християнських свят у році, заборонено виконувати будь-яку важку роботу. Це час для молитви, очищення душі та тіла.

Що можна і не можна робити на Водохреща / Фото: Pexels

Що можна робити на Йордан

Відвідувати богослужіння . Основною подією цього дня є святкова літургія в церкві, під час якої згадують хрещення Ісуса Христа. Віряни беруть участь у молитвах, слухають Євангеліє та освячують воду.

. Основною подією цього дня є святкова літургія в церкві, під час якої згадують хрещення Ісуса Христа. Віряни беруть участь у молитвах, слухають Євангеліє та освячують воду. Купатися в ополонці. Ця традиція має більше народне, ніж релігійне походження, але її дотримуються багато людей. Вважається, що купання в освяченій ополонці очищує душу і тіло. Проте церква наголошує, що купання не обов'язкове, це скоріше традиція.

Що не можна робити на Йордан

Виконувати важку фізичну роботу . Як і під час інших великих церковних свят, у цей день працювати не рекомендується.

. Як і під час інших великих церковних свят, у цей день працювати не рекомендується. Сваритися та лаятися. Вважається, що будь-які негативні емоції чи конфлікти можуть зіпсувати благодать цього дня.

Вважається, що будь-які негативні емоції чи конфлікти можуть зіпсувати благодать цього дня. Відмовляти у допомозі. Якщо хтось звернеться за підтримкою чи порадою, слід допомогти, оскільки Хрещення – це час для прояву милосердя.

Якщо хтось звернеться за підтримкою чи порадою, слід допомогти, оскільки Хрещення – це час для прояву милосердя. Розважатися та святкувати з алкоголем . Попри святковий настрій, Хрещення – це більше про духовність, ніж про гуляння. Надмірності в їжі та напоях не вітаються.

. Попри святковий настрій, Хрещення – це більше про духовність, ніж про гуляння. Надмірності в їжі та напоях не вітаються. Готувати скоромну їжу вранці. До завершення освячення води ранок має бути пісним, а після служби можна переходити до святкового столу

Традиції на Йордан / Фото: Pexels

Водохреща завершує різдвяний святковий цикл. Увечері 5 січня готують останню в році кутю, а вже після цього її більше не подають до наступного Різдва. Свячену воду не можна використовувати в повсякденних цілях, наприклад, для миття або приготування їжі. Її п'ють лише з молитвою або додають до іншої води для благословення.