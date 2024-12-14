Крещение 2025: дата праздника, что он означает, главные традиции и запреты

Иордан, Богоявление, Крещение Господне – один из важнейших праздников. Что он символизирует и какие традиции в Украине – в материале LIGA.net

Праздник Крещения Господня 2025 года / Фото: Pexels

Когда Крещение в 2025 году

Праздник Крещения в 2025 году приходится на 6 января по новоюлианскому календарю, который сейчас действует в украинских церквях. Иордан завершает цикл рождественско-новогодних праздников и считается одним из 12 самых больших церковных праздников в году. В этот день христиане вспоминают событие крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан, которое совершил святой Иоанн Креститель.

В ночь перед Крещением, 5 января, верующие готовятся ко Второму Сочельнику, собираясь на общий ужин, который напоминает ужин на Рождественский Сочельник, но проходит более скромно.

Утром 6 января начинаются торжественные богослужения в храмах, а затем проводят обряд освящения воды. Этот переход на новый календарь также символичен, ведь он объединяет украинские традиции с современными изменениями в мировом православии.

В то же время люди, привыкшие к празднованию по старому календарю (19 января по юлианскому), также сохраняют свои обычаи, поэтому в 2025 году некоторые общины могут праздновать Крещение дважды.

Что означает праздник Крещения Господня

Крещение, или Богоявление, является одним из древнейших и значимых христианских событий. Оно символизирует очищение от грехов и обновление души. В день Крещения Господня Дух Святой сошел на Иисуса в виде голубя, а голос с небес провозгласил Его Сыном Божиим. Это событие указывает на Пресвятую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа.

Крещение, по легендам, сопровождается чудом. Говорят, что река Иордан в этот день изменяет свое направление течения как символ обновления и очищения мира через Христа. Это событие символизирует силу Божьей благодати, способной изменять даже законы природы.

В Украине верующие вспоминают это чудо во время освящения воды, веря в ее целебные свойства. Таким образом, Крещение 2025 года – это не только религиозный, но и культурный праздник, который объединяет верующих и символизирует чистоту, обновление и благословение на новый год.

Купание на Крещение Господне / Фото: Feepik

Главные народные традиции на Иордан 2025

Праздник Крещения сопровождается многими традициями, которые остаются популярными по сей день.

В 2025 году украинцы продолжат чествовать этот праздник старинными обрядами:

Крещенский – Второй Сочельник . Как и перед Рождеством, на стол ставят 12 постных блюд. Главным блюдом остается кутья.

. Как и перед Рождеством, на стол ставят 12 постных блюд. Главным блюдом остается кутья. Освящение воды в церкви и у рек . В храмах освящают воду, которая считается целебной и способной защищать от болезней и злых духов. Многие люди также идут к рекам и озерам, чтобы принять участие в массовом освящении воды.

. В храмах освящают воду, которая считается целебной и способной защищать от болезней и злых духов. Многие люди также идут к рекам и озерам, чтобы принять участие в массовом освящении воды. Купание в проруби . Одной из самых известных традиций является купание в освященной проруби. Считается, что такая купель смывает грехи и дарит здоровье весь год. Несмотря на холодную погоду, желающих погрузиться в ледяную воду каждый год становится все больше.

. Одной из самых известных традиций является купание в освященной проруби. Считается, что такая купель смывает грехи и дарит здоровье весь год. Несмотря на холодную погоду, желающих погрузиться в ледяную воду каждый год становится все больше. Как здороваются на Крещение. На Иордан здороваются словами: "Христос посвятился!", на что отвечают: "В реке Иордане!". Эта традиция подчеркивает духовное содержание праздника.

Запреты на праздник Богоявления

Поскольку Богоявление – один из 12 самых больших христианских праздников в году, запрещено выполнять любую тяжелую работу. Это время для молитвы, очищения души и тела.

Что можно и нельзя делать на Крещение / Фото: Pexels

Что можно делать на Иордан

Посещать богослужения . Основным событием в этот день является праздничная литургия в церкви, во время которой вспоминают крещение Иисуса Христа. Верующие принимают участие в молитвах, слушают Евангелие и освящают воду.

. Основным событием в этот день является праздничная литургия в церкви, во время которой вспоминают крещение Иисуса Христа. Верующие принимают участие в молитвах, слушают Евангелие и освящают воду. Купаться в проруби. Эта традиция имеет большее народное, чем религиозное происхождение, но ее придерживаются многие люди. Считается, что купание в освященной проруби очищает душу и тело. Однако церковь подчеркивает, что купание не обязательно, это скорее традиция.

Что нельзя делать на Иордан

Выполнять тяжелую физическую работу . Как и во время других великих церковных праздников, работать в этот день не рекомендуется.

. Как и во время других великих церковных праздников, работать в этот день не рекомендуется. Ссориться и ругаться. Считается, что любые негативные эмоции или конфликты могут испортить благодать в этот день.

Считается, что любые негативные эмоции или конфликты могут испортить благодать в этот день. Отказывать в помощи . Если кто обратится за поддержкой или советом, следует помочь, поскольку Крещение – это время проявления милосердия.

. Если кто обратится за поддержкой или советом, следует помочь, поскольку Крещение – это время проявления милосердия. Развлекаться и праздновать с алкоголем. Несмотря на праздничное настроение, Крещение — это больше о духовности, чем о гуляниях. Излишества в пище и напитках не приветствуются.

Несмотря на праздничное настроение, Крещение — это больше о духовности, чем о гуляниях. Излишества в пище и напитках не приветствуются. Готовить скоромную еду утром. К завершению освящения воды утро должно быть постным, а после службы можно переходить к праздничному столу.

Традиции на Иордан / Фото: Pexels

Особенности этого дня

Крещение завершает рождественский праздничный цикл. Вечером, 5 января, готовят последнюю в году кутью, а уже после этого ее больше не подают к следующему Рождеству. Священную воду нельзя использовать в обычных целях, например, для мытья или приготовления пищи. Ее пьют только с молитвой или добавляют в другую воду для благословения.