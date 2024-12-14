Крещение 2025: дата праздника, что он означает, главные традиции и запреты
Праздник Крещения Господня 2025 года / Фото: Pexels
Содержание:
  1. Когда Крещение в 2025 году
  2. Что означает праздник Крещения Господня
  3. Главные народные традиции на Иордан 2025
  4. Запреты на праздник Богоявления
    1. Что можно делать на Иордан
    2. Что нельзя делать на Иордан
    3. Особенности этого дня

Когда Крещение в 2025 году

Праздник Крещения в 2025 году приходится на 6 января по новоюлианскому календарю, который сейчас действует в украинских церквях. Иордан завершает цикл рождественско-новогодних праздников и считается одним из 12 самых больших церковных праздников в году. В этот день христиане вспоминают событие крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан, которое совершил святой Иоанн Креститель.

В ночь перед Крещением, 5 января, верующие готовятся ко Второму Сочельнику, собираясь на общий ужин, который напоминает ужин на Рождественский Сочельник, но проходит более скромно.

Утром 6 января начинаются торжественные богослужения в храмах, а затем проводят обряд освящения воды. Этот переход на новый календарь также символичен, ведь он объединяет украинские традиции с современными изменениями в мировом православии.

В то же время люди, привыкшие к празднованию по старому календарю (19 января по юлианскому), также сохраняют свои обычаи, поэтому в 2025 году некоторые общины могут праздновать Крещение дважды.

День святого Василия Великого: когда праздновать в 2025 году, народные традиции праздника

Что означает праздник Крещения Господня

Крещение, или Богоявление, является одним из древнейших и значимых христианских событий. Оно символизирует очищение от грехов и обновление души. В день Крещения Господня Дух Святой сошел на Иисуса в виде голубя, а голос с небес провозгласил Его Сыном Божиим. Это событие указывает на Пресвятую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа.

Крещение, по легендам, сопровождается чудом. Говорят, что река Иордан в этот день изменяет свое направление течения как символ обновления и очищения мира через Христа. Это событие символизирует силу Божьей благодати, способной изменять даже законы природы.

В Украине верующие вспоминают это чудо во время освящения воды, веря в ее целебные свойства. Таким образом, Крещение 2025 года – это не только религиозный, но и культурный праздник, который объединяет верующих и символизирует чистоту, обновление и благословение на новый год.

Купание на Крещение Господне / Фото: Feepik
Купание на Крещение Господне / Фото: Feepik

Главные народные традиции на Иордан 2025

Праздник Крещения сопровождается многими традициями, которые остаются популярными по сей день.

Рождество Христово: дата по новому стилю этого года и главные традиции празднования украинцев

В 2025 году украинцы продолжат чествовать этот праздник старинными обрядами:

  • Крещенский – Второй Сочельник. Как и перед Рождеством, на стол ставят 12 постных блюд. Главным блюдом остается кутья.
  • Освящение воды в церкви и у рек. В храмах освящают воду, которая считается целебной и способной защищать от болезней и злых духов. Многие люди также идут к рекам и озерам, чтобы принять участие в массовом освящении воды.
  • Купание в проруби. Одной из самых известных традиций является купание в освященной проруби. Считается, что такая купель смывает грехи и дарит здоровье весь год. Несмотря на холодную погоду, желающих погрузиться в ледяную воду каждый год становится все больше.
  • Как здороваются на Крещение. На Иордан здороваются словами: "Христос посвятился!", на что отвечают: "В реке Иордане!". Эта традиция подчеркивает духовное содержание праздника.

Запреты на праздник Богоявления

Поскольку Богоявление – один из 12 самых больших христианских праздников в году, запрещено выполнять любую тяжелую работу. Это время для молитвы, очищения души и тела.

Що можна і не можна робити на Водохреща / Фото: Pexels
Что можно и нельзя делать на Крещение / Фото: Pexels

Что можно делать на Иордан

  • Посещать богослужения. Основным событием в этот день является праздничная литургия в церкви, во время которой вспоминают крещение Иисуса Христа. Верующие принимают участие в молитвах, слушают Евангелие и освящают воду.
  • Купаться в проруби. Эта традиция имеет большее народное, чем религиозное происхождение, но ее придерживаются многие люди. Считается, что купание в освященной проруби очищает душу и тело. Однако церковь подчеркивает, что купание не обязательно, это скорее традиция.

Что нельзя делать на Иордан

  • Выполнять тяжелую физическую работу. Как и во время других великих церковных праздников, работать в этот день не рекомендуется.
  • Ссориться и ругаться. Считается, что любые негативные эмоции или конфликты могут испортить благодать в этот день.
  • Отказывать в помощи. Если кто обратится за поддержкой или советом, следует помочь, поскольку Крещение – это время проявления милосердия.
  • Развлекаться и праздновать с алкоголем. Несмотря на праздничное настроение, Крещение — это больше о духовности, чем о гуляниях. Излишества в пище и напитках не приветствуются.
  • Готовить скоромную еду утром. К завершению освящения воды утро должно быть постным, а после службы можно переходить к праздничному столу.
Традиції на Йордан / Фото: Pexels
Традиции на Иордан / Фото: Pexels

Особенности этого дня

Крещение завершает рождественский праздничный цикл. Вечером, 5 января, готовят последнюю в году кутью, а уже после этого ее больше не подают к следующему Рождеству. Священную воду нельзя использовать в обычных целях, например, для мытья или приготовления пищи. Ее пьют только с молитвой или добавляют в другую воду для благословения.

Читайте также
Что за праздник Старый Новый год и почему в 2025 году его не будет
Церковный календарь на 2025 год: дать большие праздники
традицииКрещение Господнерелигиозные праздники