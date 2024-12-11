Второй Сочельник – 2025: дата, история праздника и что готовить на праздничный стол

Крещенский сочельник: что это за праздник и какие традиции нужно соблюдать

6 января - Крещенский Сочельник / Фото: Freepik

Когда Второй Сочельник – 2025

Вторым Сочельником называют Сочельник перед Крещением Господним. Праздник отмечается 5 января по новому церковному календарю, принятому в Украине. В народе его также называют "Голодной Кутьей" и "Иорданом". Второй Сочельник не следует путать с Первым Сочельником, который отмечается 24 декабря.

Голодная Кутья, Крещенский Сочельник: что значит этот праздник

Крещение всегда было важным днем ​​в народном календаре славян. Праздник имеет очень древние славянские традиции, происходящие из дохристианских времен. В этот день вода считалась целительной. Сохранились давние традиции гадания на воде в Крещенский Сочельник.

С приходом христианства на украинские земли к народному празднику присоединили религиозные устои. В церквях в день Богоявления и крещения Иисуса Христа на реке Иордан освящают воду, в некоторых регионах – обряд освящения воды проводят 5 января.

По церковным традициям Крещение Господне – третий из списка самых больших зимних праздников, в котором также Рождество Христово и праздник Василия Великого (Щедрый вечер). Поэтому праздничный ужин, предшествующий Крещению, завершает цикл Рождественских праздников.

После Крещенского Сочельника проводили обряд "проганяння куті". В некоторых регионах били макогоном по крышке, приговаривая:

"Тікай кутя із покуті, геть узвар на базар! Паляниці – на полиці, а дідух – на теплий дух, щоб покинути кожух!".

Что готовить на Голодный Сочельник – Святой Ужин перед Водокрещением

В этот день принято соблюдать строгий пост. Кушанья к праздничному ужину готовятся также постные, но их уже не должно быть 12, количество уже не имеет значения. Но основное место на праздничном столе занимает кутья. Это последний день, когда ели кутью. Однако в некоторых регионах Украины это блюдо могут готовить и на следующий день. Также к ужину на Водокрещение готовят:

компот из сухофруктов;

пироги и пирожки;

жареные блины и пончики;

печеный картофель;

капусту;

рыбу.

На все праздники всегда особое место занимали изделия из муки и пшеницы, что логично для славянских народов, ведь пшеница всегда была основным урожаем на наших землях.

Перед началом ужина к вечеру Крещения вся семья молилась, пила освященную в церкви воду и по очереди молотила дидух, который стоял в углу с 24 декабря. Ужин должен был происходить с зажженной свечой. Как на Рождественский сочельник, хозяин дома обходил все хозяйство и кормил вкусной едой.

Что нельзя делать на Иордан

Поскольку Крещенский Сочельник предшествует одному из самых больших 12 праздников в году, следует соблюдать следующие запреты:

нельзя стирать, потому что вода на Крещение святая;

убирать и выполнять тяжелую работу;

отказывать в помощи нуждающимся;

по возможности соблюдать строгий пост;

нельзя одалживать что угодно, особенно деньги.