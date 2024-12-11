Другий Святвечір – 2025: дата, історія свята та що готувати на святковий стіл

Водохресний Святвечір: що це за свято та яких традицій потрібно дотримуватись

6 січня - Водохресний Святвечір / Фото: Freepik

Коли Другий Святвечір – 2025

Другим Святвечором називають Святвечір перед Водохрещем Господнім. Свято відзначається 5 січня за новим церковним календарем, ухваленим в Україні. В народі його також називають "Голодною Кутею" та "Йорданом". Другий Святвечір не слід плутати з Першим Святвечором, який святкується 24 грудня.

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Голодна Кутя, Водохресний Святвечір: що означає це свято

Водохреще завжди було важливим днем у народному календарі слов’ян. Свято має дуже давні слов’янські традиції, що походять із дохристиянських часів. У цей день вода вважалася цілющою. Збереглися давні традиції ворожіння на воді у Водохресний Святвечір.

З приходом християнства на українські землі до народного свята приєднали релігійні засади. У церквах у день Богоявлення та хрещення Ісуса Христа на річці Йордан освячують воду, у деяких регіонах – обряд освячування води проводять 5 січня.

За церковними традиціями Хрещення Господнє – третє зі списку найбільших зимових свят, в якому також Різдво Христове та свято Василія Великого (Щедрий вечір). Тому святкова вечеря, яка передує Водохрещу, завершує цикл Різдвяних свят.

Після Святої вечері проводили обряд "проганяння куті". В деяких регіонах стукали макогоном по затулі (накривці, кришці), примовляючи:

"Тікай кутя із покуті, геть узвар на базар! Паляниці – на полиці, а дідух – на теплий дух, щоб покинути кожух!".

Що готувати на Голодну Кутю – Святу Вечерю перед Водохрещем

В цей день заведено дотримуватися суворого посту. Страви до святкової вечері готуються також пісні, але їх вже не має бути 12, кількість вже не має значення. Але основне місце на святковому столі займає кутя. Це останній день, коли їли кутю. Проте у деяких регіонах України цю страву можуть готувати і на наступний день. Також до вечері на Водохреще готують:

узвар із сухофруктів;

паляниці та пиріжки;

смажені млинці та пампушки;

печену картоплю;

капусту;

рибу.

На всі свята завжди особливе місце займали вироби з муки та пшениці, що є логічним для слов’янських народів, адже пшениця завжди була основним урожаєм на наших землях.

Перед початком вечері у надвечір'я Водохреща вся родина молилась, пила освячену в церкві воду та по черзі молотила дідух, який стояв на покуті з 24 грудня. Вечеря мала відбуватись із запаленою свічкою, коли на небі з'являється перша зоря. Як і на Різдвяний Святвечір, господар дому обходив все господарство і годував смачною їжею.

Що не можна робити на Йордан

Оскільки Водохрещенський Святвечір передує одному з найбільших 12 свят у році, слід дотримуватися таких заборон:

не можна прати, бо вода на Водохреще є святою;

прибирати та виконувати важку роботу;

відмовляти у допомозі нужденним;

за можливості дотримуватись строгого посту;

не можна позичати будь-що, особливо гроші.