Когда православная и католическая Пасха в 2025 году

Когда Пасха 2025 года / Фото: Pixabay

Пасха в 2025 году: дата

В этом, 2025 году Пасху христиане и западного, и восточного обряда будут праздновать вместе – 20 апреля. Такое совпадение в дате празднования в последний раз было в 2017 году. А следующий будет в 2028 году.

Как определяется дата Пасхи у католиков и православных

Чаще всего даты празднования Пасхи отличаются для католиков и православных. Это обусловлено традицией и правилами вычета даты. Ведь дата празднования переходная и определяется каждый год.

Обычно восточные христиане отмечают Пасху или на неделю или на 4 недели позже. Пасху рассчитывают на первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. Но католики для определения равноденствия используют григорианский календарь. Православная церковь – новоюлианский, к тому же еще и ориентируется на еврейский праздник Песах.

Почему общее празднование Пасхи важно: церковное объяснение

Дискуссии о совместном праздновании христианами Пасхи ведутся уже не одно десятилетие. Но до сих пор договоренность не достигнута.

С принятием в Украине новоюлианского календаря многие церковные праздники перенесены на 13 дней раньше. Рождество теперь отмечается 25 декабря, как и у католиков. Теперь внимание повернулось к Пасхе. Многие спрашивают: Почему же и Пасху празднуем не вместе с католиками?

"Совместное празднование такого великого праздника, как Пасха – основа единства всех христиан" – отмечает Вселенский Патриарх Варфоломей.

Когда-то праздник праздновали вместе в один день, но с ведением григорианского календаря в католической церкви дата изменилась. Православная же церковь за основу оставила юлианский календарь. Поэтому образовалась разница в вычетах.

В этом году Пасха выпадает на один день. К тому же в этом году ровно 1700 лет Первому Вселенскому Патриаршему Собору, на котором в Византии и установили правило исчисления Пасхи. Священнослужители видят в этом повод провести церковную реформу и добиться единства христиан.