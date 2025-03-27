Выходные на Пасху: сколько и когда будем отдыхать

Когда будем отдыхать в апреле этого года

Понедельник после Пасхи / Фото: Pixabay

В этом году Пасху отметим 20 апреля. Величайший праздник для христиан. В украинских традициях после Пасхи начинается Пасхальная неделя, а понедельник всегда был выходным днем. После введения военного положения произошли изменения в выходные праздничные дни. Будет ли понедельник после Пасхи выходным в 2025 году подробно рассказывает LIGA.net.

Будет ли выходной в понедельник после Пасхи

Согласно законодательству, понедельник после Пасхи будет рабочим днем. Пасхальный выходной понедельник этого года отменен. Во время военного положения все дополнительные выходные и праздничные дни отменены.

Будет ли в понедельник выходной / Фото: Pexels

Военное положение в Украине действует уже три года подряд, с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Напомним, сейчас Президент Зеленский подписал закон о продлении военного положения до 9 мая. Вместе с военным положением продлена и всеобщая мобилизация в стране. С начала войны это уже 14-е продление военного положения.

Какие выходные дни будут в апреле

В апреле, согласно календарю, будет 8 выходных дней, как и каждый месяц, – это суббота и воскресенье. Всего в апреле 30 дней, рабочих – 22. Выходные приходятся на 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 апреля. Пасхальная неделя длится с 21 по 27 апреля.