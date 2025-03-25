Пасха 2025: когда можно печь куличи
Когда можно печь куличи в 2025 году
Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля (воскресенье). По традиции куличи пекут в канун праздника, во время Страстной недели, когда завершаются дни строгого поста, а хозяйки начинают готовить праздничные блюда.
Основные дни, когда можно печь куличи на Пасху 2025:
- Четверг, 17 апреля – Чистый четверг. Этот день символически считается одним из лучших для выпечки куличей. Полагают: все, что сделано в Чистый четверг, принесет благополучие и здоровье.
- Суббота, 19 апреля – Великая суббота. Это еще один день, когда разрешается печь куличи, особенно если хозяйка не успела сделать это раньше. Многие именно в субботу пекут, красят яйца и готовят пасхальную корзину для освящения.
Когда нельзя печь куличи на Пасху
Церковные традиции четко указывают дни, когда выпекать кулич не следует:
- Страстная пятница (18 апреля) – строгий день траура, когда лучше избегать любой домашней работы, а особенно – выпекания и приготовления праздничных блюд. Церковь призывает к воздержанию, молитвам и размышлениям.
- Также не рекомендуется печь паски в другие дни Великого поста, поскольку период поста символизирует смирение и сдерживание.
Вопрос, можно ли печь паску в субботу, часто возникает у хозяек. Ответ – да, в Великую субботу разрешено печь куличи, если вы не успели сделать это в четверг.
Когда красить яйца на Пасху
Традиция красить или расписывать яйца к Пасхе имеет символическое значение – пасхальные яйца и писанки считаются символом новой жизни и Воскресения.
В 2025 году окрашивание яиц также происходит во время Страстной недели:
- Чистый четверг (17 апреля) – самый распространенный день для того, чтобы покрасить. Считается, что яйца, покрашенные в этот день, принесут здоровье и счастье.
- Великая суббота (19 апреля) – также подходящий день для того, чтобы покрасить яйца и подготовить пасхальную корзину.
В то же время в Страстную пятницу красить яйца не рекомендуется, поскольку этот день является днем скорби.