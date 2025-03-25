Пасха 2025: когда можно печь куличи

Грядет Пасха 2025 года, а вместе с ней – кулинарные заботы. Печь паски, красить яйца и не нарушить церковных запретов – задача каждой хозяйки

Когда пекут куличи на Пасху (Фото: LIGA.net)

Когда можно печь куличи в 2025 году

Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля (воскресенье). По традиции куличи пекут в канун праздника, во время Страстной недели, когда завершаются дни строгого поста, а хозяйки начинают готовить праздничные блюда.

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Основные дни, когда можно печь куличи на Пасху 2025:

Четверг, 17 апреля – Чистый четверг. Этот день символически считается одним из лучших для выпечки куличей. Полагают: все, что сделано в Чистый четверг, принесет благополучие и здоровье.

Этот день символически считается одним из лучших для выпечки куличей. Полагают: все, что сделано в Чистый четверг, принесет благополучие и здоровье. Суббота, 19 апреля – Великая суббота. Это еще один день, когда разрешается печь куличи, особенно если хозяйка не успела сделать это раньше. Многие именно в субботу пекут, красят яйца и готовят пасхальную корзину для освящения.

Когда можно печь куличи (Фото: LIGA.net)

Когда нельзя печь куличи на Пасху

Церковные традиции четко указывают дни, когда выпекать кулич не следует:

Страстная пятница (18 апреля) – строгий день траура, когда лучше избегать любой домашней работы, а особенно – выпекания и приготовления праздничных блюд. Церковь призывает к воздержанию, молитвам и размышлениям.

– строгий день траура, когда лучше избегать любой домашней работы, а особенно – выпекания и приготовления праздничных блюд. Церковь призывает к воздержанию, молитвам и размышлениям. Также не рекомендуется печь паски в другие дни Великого поста, поскольку период поста символизирует смирение и сдерживание.

Вопрос, можно ли печь паску в субботу, часто возникает у хозяек. Ответ – да, в Великую субботу разрешено печь куличи, если вы не успели сделать это в четверг.

Когда красить яйца на Пасху

Можно ли печь паску и красить пасхальные яйца в субботу (Фото: LIGA.net)

Традиция красить или расписывать яйца к Пасхе имеет символическое значение – пасхальные яйца и писанки считаются символом новой жизни и Воскресения.

В 2025 году окрашивание яиц также происходит во время Страстной недели:

Чистый четверг (17 апреля) – самый распространенный день для того, чтобы покрасить. Считается, что яйца, покрашенные в этот день, принесут здоровье и счастье.

– самый распространенный день для того, чтобы покрасить. Считается, что яйца, покрашенные в этот день, принесут здоровье и счастье. Великая суббота (19 апреля) – также подходящий день для того, чтобы покрасить яйца и подготовить пасхальную корзину.

В то же время в Страстную пятницу красить яйца не рекомендуется, поскольку этот день является днем скорби.