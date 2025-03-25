Великдень 2025: коли можна пекти паски

Наближається Великдень 2025 року, а разом із ним – кулінарні турботи. Пекти паски, фарбувати яйця та не порушити церковних заборон – завдання кожної господині

Коли печуть паски на Великдень (Фото: LIGA.net)

Коли можна пекти паски у 2025 році

Великдень у 2025 році припадає на 20 квітня (неділя). За традицією паски печуть напередодні свята, під час Страсного тижня, коли завершуються дні суворого посту, а господині починають готувати святкові страви.

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Основні дні, коли можна пекти паски на Великдень 2025:

Четвер, 17 квітня – Чистий четвер. Цей день символічно вважається одним із найкращих для випічки пасок. Вважається, що все, що зроблено в Чистий четвер, принесе добробут і здоров’я.

Цей день символічно вважається одним із найкращих для випічки пасок. Вважається, що все, що зроблено в Чистий четвер, принесе добробут і здоров’я. Субота, 19 квітня – Велика субота. Це ще один день, коли дозволяється пекти паски, особливо якщо господиня не встигла зробити це раніше. Багато хто саме в суботу пече, фарбує яйця та готує великодній кошик для освячення.

Коли можна пекти паски (Фото: LIGA.net)

Коли не можна пекти паску на Великдень

Церковні традиції чітко вказують дні, коли випікати паску не слід:

Страсна п’ятниця (18 квітня) – суворий день жалоби, коли краще уникати будь-якої домашньої роботи, а особливо – випікання та приготування святкових страв. Церква закликає до стриманості, молитов і роздумів.

– суворий день жалоби, коли краще уникати будь-якої домашньої роботи, а особливо – випікання та приготування святкових страв. Церква закликає до стриманості, молитов і роздумів. Також не рекомендується пекти паски в інші дні Великого посту, оскільки період посту символізує смирення та утримання.

Питання, чи можна пекти паску в суботу, часто виникає у господинь. Відповідь – так, у Велику суботу дозволено пекти паски, якщо ви не встигли зробити це в четвер.

Коли фарбувати яйця на Великдень

Чи можна пекти паску та фарбувати крашанки в суботу (Фото: LIGA.net)

Традиція фарбування або розпису яєць до Великодня має символічне значення – крашанки та писанки вважаються символом нового життя та Воскресіння.

У 2025 році фарбування яєць також відбувається під час Страсного тижня:

Чистий четвер (17 квітня) — найпоширеніший день для фарбування. Вважається, що яйця, пофарбовані цього дня, принесуть здоров’я та щастя.

— найпоширеніший день для фарбування. Вважається, що яйця, пофарбовані цього дня, принесуть здоров’я та щастя. Велика субота (19 квітня) — також відповідний день для того, щоб пофарбувати яйця та підготувати великодній кошик.

Водночас у Страсну п’ятницю фарбувати яйця не рекомендується, оскільки цей день є днем скорботи.