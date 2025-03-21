Пасха 2025: что можно и нельзя делать в самый большой христианский праздник в году
Пасха – это главный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью и Воскресение Иисуса Христа. В 2025 году Пасху будут праздновать 20 апреля.
В Украине этот день богат традициями, обрядами и обычаями, которые передаются из поколения в поколение. Однако не все знают, что в этот день есть не только ритуалы, но и определенные запреты. Рассмотрим, что нельзя делать на Пасху, а также какие украинские традиции сопровождают празднование.
Что нельзя делать на Пасху: основные запреты
Поскольку это самый большой праздник в христианстве, то в народе верили, что в этот день нельзя заниматься никакой работой. Любая физическая нагрузка, даже уборка или приготовление пищи считалась грехом.
- Запрещено работать. Все дела следует завершить до воскресенья. Убирать, стирать, шить или выполнять другую работу в этот день нельзя.
- Нельзя работать на земле. Народная мудрость говорит, что работать на земле в Пасху и в течение Светлой недели (7 дней после праздника) – это плохая примета.
- Избегать ссор и дурных мыслей. Праздник символизирует любовь и прощение, поэтому любые споры, злоба или отрицательные эмоции противоречат духу этого дня.
- Нельзя унывать. Это радостный праздник, поэтому печаль и уныние считались неуместными.
- Не заходить в чужой дом пожилым людям и бедным. Этот запрет относится не только к Пасхе, но и к Рождеству и Введению, ведь считалось, что это может принести несчастье. Также на Пасху не советовали одалживать деньги.
- Нельзя свататься и жениться. Свадьбу на Пасху не справляли, но девушки могли подарить любимому собственноручно расписанную писанку – это считалось хорошим знаком.
Что можно делать на Пасху по украинским традициям
Украинский народ издавна с большим уважением относился к этому празднику. Олекса Воропай в книге "Звичаї нашого народу" описывает, как в древности готовились и праздновали Пасху.
- Подготовка к Пасхе. В канун праздника тщательно убирают в доме, пекут паски и готовят праздничные блюда. Завершается Великий пост.
- Поход в церковь и освящение корзин. В ночь с субботы на воскресенье верующие идут на Пасхальную службу. После литургии святят корзины с пасками, яйцами, мясными блюдами и другими продуктами. Предки верили, что освященная пища имеет особую силу и приносит благополучие.
- Семейный завтрак. По возвращении из храма все члены семьи садятся за праздничный стол и начинают трапезу с освященными блюдами.
- Веселье и гаивки. После праздничного завтрака молодежь собирается на улице, поет веснянки, водит хороводы и играет в веселые игры. Ранее на Пасху устанавливали в центре сел и городков качели, и возле них проходило все веселье.
- Игра писанками. Популярным развлечением была битва пасхальных яиц и писанок: чье пасхальное яйцо останется целым – тот получит удачу на весь год.
- "Волочильное". В Пасхальный понедельник молодежь ходит от дома к дому, поздравляют хозяев с праздником, получают угощение, обмениваются писанками.
Пасха – это время света, радости и добра. Соблюдение традиций делает этот праздник особенным и придает ему глубокий смысл. Пусть Пасха 2025 года принесет в ваш дом благополучие, согласие и счастье!