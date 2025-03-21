Пасха 2025: что можно и нельзя делать в самый большой христианский праздник в году

Пасха – светлое время народных традиций и семейного тепла. Узнайте, какие обычаи следует соблюдать и что делает этот праздник особенным

Пасха 2025 года / Фото: LIGA.net

Пасха – это главный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью и Воскресение Иисуса Христа. В 2025 году Пасху будут праздновать 20 апреля.

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В Украине этот день богат традициями, обрядами и обычаями, которые передаются из поколения в поколение. Однако не все знают, что в этот день есть не только ритуалы, но и определенные запреты. Рассмотрим, что нельзя делать на Пасху, а также какие украинские традиции сопровождают празднование.

Что нельзя делать на Пасху: основные запреты

Что нельзя делать на Пасху / Фото: LIGA.net

Поскольку это самый большой праздник в христианстве, то в народе верили, что в этот день нельзя заниматься никакой работой. Любая физическая нагрузка, даже уборка или приготовление пищи считалась грехом.

Запрещено работать. Все дела следует завершить до воскресенья. Убирать, стирать, шить или выполнять другую работу в этот день нельзя. Нельзя работать на земле. Народная мудрость говорит, что работать на земле в Пасху и в течение Светлой недели (7 дней после праздника) – это плохая примета. Избегать ссор и дурных мыслей. Праздник символизирует любовь и прощение, поэтому любые споры, злоба или отрицательные эмоции противоречат духу этого дня. Нельзя унывать. Это радостный праздник, поэтому печаль и уныние считались неуместными. Не заходить в чужой дом пожилым людям и бедным. Этот запрет относится не только к Пасхе, но и к Рождеству и Введению, ведь считалось, что это может принести несчастье. Также на Пасху не советовали одалживать деньги. Нельзя свататься и жениться. Свадьбу на Пасху не справляли, но девушки могли подарить любимому собственноручно расписанную писанку – это считалось хорошим знаком.

Что можно делать на Пасху по украинским традициям

Что делают на Пасху / Фото: LIGA.net

Украинский народ издавна с большим уважением относился к этому празднику. Олекса Воропай в книге "Звичаї нашого народу" описывает, как в древности готовились и праздновали Пасху.

Подготовка к Пасхе. В канун праздника тщательно убирают в доме, пекут паски и готовят праздничные блюда. Завершается Великий пост. Поход в церковь и освящение корзин. В ночь с субботы на воскресенье верующие идут на Пасхальную службу. После литургии святят корзины с пасками, яйцами, мясными блюдами и другими продуктами. Предки верили, что освященная пища имеет особую силу и приносит благополучие. Семейный завтрак. По возвращении из храма все члены семьи садятся за праздничный стол и начинают трапезу с освященными блюдами. Веселье и гаивки. После праздничного завтрака молодежь собирается на улице, поет веснянки, водит хороводы и играет в веселые игры. Ранее на Пасху устанавливали в центре сел и городков качели, и возле них проходило все веселье. Игра писанками. Популярным развлечением была битва пасхальных яиц и писанок: чье пасхальное яйцо останется целым – тот получит удачу на весь год. "Волочильное". В Пасхальный понедельник молодежь ходит от дома к дому, поздравляют хозяев с праздником, получают угощение, обмениваются писанками.

Пасха – это время света, радости и добра. Соблюдение традиций делает этот праздник особенным и придает ему глубокий смысл. Пусть Пасха 2025 года принесет в ваш дом благополучие, согласие и счастье!