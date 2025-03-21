Великдень 2025: що можна і не можна робити у найбільше християнське свято в році
Великдень – це головне християнське свято, що символізує перемогу життя над смертю та Воскресіння Ісуса Христа. У 2025 році Великдень святкуватимуть 20 квітня.
В Україні цей день багатий на традиції, обряди та звичаї, які передаються з покоління в покоління. Проте не всі знають, що у цей день є не лише усталені ритуали, а й певні заборони. Розгляньмо, що не можна робити на Великдень, а також які українські традиції супроводжують святкування.
Що не можна робити на Великдень: основні заборони
Оскільки це найбільше свято в християнстві, то в народі вірили, що цього дня не можна займатися жодною роботою. Будь-яке фізичне навантаження, навіть прибирання чи приготування їжі, вважалося гріхом.
- Заборонено працювати. Усі справи варто завершити до неділі. Прибирати, прати, шити або виконувати іншу роботу в цей день не можна.
- Не можна поратися біля землі. Народна мудрість говорить, що працювати на землі у Великдень і протягом Світлого тижня (7 днів після свята) – це погана прикмета.
- Уникати сварок і поганих думок. Свято символізує любов та прощення, тому будь-які суперечки, злість чи негативні емоції суперечать духу цього дня.
- Не можна сумувати. Це радісне свято, тому печаль і смуток вважалися недоречними.
- Не заходити в чужий дім літнім людям та бідним. Ця заборона стосується не лише Великодня, а й Різдва та Введення, адже вважалося, що це може принести нещастя. Також на Пасху не радили позичати гроші.
- Не можна свататися та одружуватися. Весілля на Великдень не справляли, але дівчата могли подарувати коханому власноруч розписану писанку – це вважалося гарним знаком.
Що можна робити на Великдень за українськими традиціями
Український народ здавна з великою шаною ставився до цього свята. Олекса Воропай у книзі "Звичаї нашого народу" описує, як у давнину готувалися та святкували Пасху.
- Підготовка до Пасхи. Напередодні свята ретельно прибирають в оселі, печуть паски та готують святкові страви. Завершується Великий піст.
- Похід до церкви та освячення кошиків. У ніч з суботи на неділю віряни йдуть на Великодню службу. Після літургії святять кошики з пасками, яйцями, м’ясними стравами та іншими продуктами. Пращури вірили, що освячена їжа має особливу силу та приносить добробут.
- Родинний сніданок. Після повернення з храму всі члени родини сідають за святковий стіл і починають трапезу з освячених страв.
- Веселощі та гаївки. Після святкового сніданку молодь збирається на вулиці, співає веснянки, водить хороводи та грає у веселі ігри. Раніше на Великдень встановлювали в центрі сіл та містечок гойдалки, і біля них проходили усі веселощі.
- Гра писанками. Популярною розвагою було биття крашанок та писанок: чия крашанка залишиться цілою – той матиме удачу на весь рік.
- "Волочільне". У Великодній понеділок молодь ходить від хати до хати, вітають господарів зі святом, отримують частування, обмінюються писанками.
Великдень – це час світла, радості та добра. Дотримання традицій робить це свято особливим і надає йому глибокого змісту. Нехай Великдень 2025 року принесе у ваш дім добробут, злагоду та щастя!