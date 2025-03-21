Великдень 2025: що можна і не можна робити у найбільше християнське свято в році

Великдень – це світлий час народних традицій та сімейного тепла. Дізнайтеся, яких звичаїв слід дотримуватися та що робить це свято особливим

Великдень 2025 / Фото: LIGA.net

Великдень – це головне християнське свято, що символізує перемогу життя над смертю та Воскресіння Ісуса Христа. У 2025 році Великдень святкуватимуть 20 квітня.

В Україні цей день багатий на традиції, обряди та звичаї, які передаються з покоління в покоління. Проте не всі знають, що у цей день є не лише усталені ритуали, а й певні заборони. Розгляньмо, що не можна робити на Великдень, а також які українські традиції супроводжують святкування.

Що не можна робити на Великдень: основні заборони

Що не можна робити на Пасху / Фото: LIGA.net

Оскільки це найбільше свято в християнстві, то в народі вірили, що цього дня не можна займатися жодною роботою. Будь-яке фізичне навантаження, навіть прибирання чи приготування їжі, вважалося гріхом.

Заборонено працювати. Усі справи варто завершити до неділі. Прибирати, прати, шити або виконувати іншу роботу в цей день не можна. Не можна поратися біля землі. Народна мудрість говорить, що працювати на землі у Великдень і протягом Світлого тижня (7 днів після свята) – це погана прикмета. Уникати сварок і поганих думок. Свято символізує любов та прощення, тому будь-які суперечки, злість чи негативні емоції суперечать духу цього дня. Не можна сумувати. Це радісне свято, тому печаль і смуток вважалися недоречними. Не заходити в чужий дім літнім людям та бідним. Ця заборона стосується не лише Великодня, а й Різдва та Введення, адже вважалося, що це може принести нещастя. Також на Пасху не радили позичати гроші. Не можна свататися та одружуватися. Весілля на Великдень не справляли, але дівчата могли подарувати коханому власноруч розписану писанку – це вважалося гарним знаком.

Що можна робити на Великдень за українськими традиціями

Що роблять на Великдень / Фото: LIGA.net

Український народ здавна з великою шаною ставився до цього свята. Олекса Воропай у книзі "Звичаї нашого народу" описує, як у давнину готувалися та святкували Пасху.

Підготовка до Пасхи. Напередодні свята ретельно прибирають в оселі, печуть паски та готують святкові страви. Завершується Великий піст. Похід до церкви та освячення кошиків. У ніч з суботи на неділю віряни йдуть на Великодню службу. Після літургії святять кошики з пасками, яйцями, м’ясними стравами та іншими продуктами. Пращури вірили, що освячена їжа має особливу силу та приносить добробут. Родинний сніданок. Після повернення з храму всі члени родини сідають за святковий стіл і починають трапезу з освячених страв. Веселощі та гаївки. Після святкового сніданку молодь збирається на вулиці, співає веснянки, водить хороводи та грає у веселі ігри. Раніше на Великдень встановлювали в центрі сіл та містечок гойдалки, і біля них проходили усі веселощі. Гра писанками. Популярною розвагою було биття крашанок та писанок: чия крашанка залишиться цілою – той матиме удачу на весь рік. "Волочільне". У Великодній понеділок молодь ходить від хати до хати, вітають господарів зі святом, отримують частування, обмінюються писанками.

Великдень – це час світла, радості та добра. Дотримання традицій робить це свято особливим і надає йому глибокого змісту. Нехай Великдень 2025 року принесе у ваш дім добробут, злагоду та щастя!