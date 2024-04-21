Иудейская Пасха. Как Песах связан с христианской Пасхой

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Праздник Песах принято называть еврейской Пасхой, но это не совсем верно. Также можно сказать, что и Пасха – это христианский Песах. Ведь слово "Пасха" происходит от слова "Песах", к тому же праздник Песах празднуется более 3000 лет.

Как Песах связан с христианской Пасхой

Существует мнение, что слово "Пасха" происходит от еврейского "Песах". Во многих европейских языках слова, означающие Пасху, похожи на Песах. Например: на латыни – Pascha; на испанском – Pascua; на французском – Pâques.

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Также по библейским преданиям Иисуса Христа распяли в первый день Песаха, когда жертвовали агнцев в Храме. Пасхальный ягненок у иудеев стал прообразом Христа, поэтому Христос именуется еще Агнцем Божиим.

Песах – самый значимый иудейский праздник. Символизирует выход израильтян из Египта, то есть освобождение от египетского рабства. Израильтяне были в рабстве у египетского царя 400 лет.

Как определяется дата Песаха

Евреи будут отмечать Песах в 2024 году с вечера 22 апреля по 30 апреля.

Вычисления даты Песаха и христианской Пасхи отличаются. Христианство не следует фазам Луны так как иудейство. Еврейский праздник всегда выпадает на Нисан – по григорианскому календарю он соответствует апрелю.

Почему Песах празднуют 7 дней

Песах отмечается в течение 7 дней. Вне Израиля диаспора празднует Песах 8 дней. В Израиле первый и последний день Песаха – официальные выходные, в другие дни разрешено работать.

Согласно иудейской религии, в первый день Песаха Бог уничтожил египетских первенцев, минуя дома евреев, из-за того, что их двери были помечены кровью жертвенного агнца.

На седьмой день воды Красного моря расступились перед евреями, чтобы они могли убежать от преследовавшего их египетского царя. Поэтому в последний день празднования в синагогах устраивается церемония "разделения морских вод" в память о переходе евреями моря.

Хаг самеах – традиционное поздравление на праздник

"Хаг самеах" в переводе с иврита означает пожелание веселого праздника. Именно так приветствуют иудеи друг друга в свой праздник Песах, а также другие большие еврейские праздники: Синай и Шавуот. Среди евреев также можно услышать вариант приветствия "Хаг Песах самеах!".