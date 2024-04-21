Юдейська Пасха. Як Песах пов'язаний з християнським Великоднем

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Свято Песах заведено називати єврейською Пасхою, але це не зовсім правильно. Так само можна сказати, що і Пасха – це християнський Песах. Адже слово "Пасха" походить від слова "Песах", до того ж свято Песах святкується більш як 3000 років.

Як Песах пов'язаний з християнським Великоднем

Існує думка, що слово "Пасха" походить від єврейського "Песах". В багатьох європейських мовах слова, що означають Великдень схожі на Песах. Наприклад: латиною – Pascha; іспанською – Pascua; французькою – Pâques.

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Також за біблійними переказами Ісуса Христа розп’яли в перший день Песаху, в час, коли жертвували ягнят у храмі. Пасхальне ягня в юдеїв стало прообразом Христа, тому Христос іменується ще Агнцем Божим.

Песах – найвизначніше юдейське свято. Символізує вихід ізраїльтян з Єгипту, тобто звільнення від єгипетського рабства. Як відомо, ізраїльтяни перебували в рабстві у єгипетського царя 400 років.

Як визначається дата Песаху

У 2024 році євреї відзначатимуть Песах з вечора 22 квітня до 30 квітня.

Обчислення дати Песаха й християнського Великодня відрізняються. Християнство не слідує фазам Місяця так, як юдейство. Єврейське свято завжди випадає на повний місяць Нісан – за григоріанським календарем він відповідає квітню.

Чому Песах святкують 7 днів

Песах відзначається протягом 7 днів. Поза Ізраїлем діаспора святкує Песах 8 днів. В Ізраїлі перший і останній день Песаху – офіційні вихідні, в інші дні дозволено працювати.

Відповідно до юдейської релігії, в перший день Песаху Бог знищив єгипетських первістків, оминувши будинки євреїв, через те, що їх двері були помічені кров’ю жертовного ягняти.

На сьомий день води Червоного моря розступилися перед євреями, щоб вони могли втекти від єгипетського царя, що їх переслідував. Тому в останній день святкування у синагогах влаштовується церемонія "поділу морських вод" в пам'ять про перехід євреями моря.

Хаг самеах – традиційне привітання на свято

"Хаг самеах" в перекладі з івриту означає веселого свята. Саме так вітають юдеї один одного у свято Песах, а також інші великі єврейські свята: Синай і Шавуот. Серед євреїв також можна почути варіант вітання "Хаг Песах самеах!".