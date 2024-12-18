День ангела Татьяны – 2025: когда и как отмечать

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Когда день Татьяны в 2025 году

По новому церковному календарю День Татьяны в Украине отмечается 12 января. Напомним, в Украине приняли новоюлианский календарь, за ним многие праздники приходятся на 13 дней раньше. День Татьяны раньше праздновали 25 января.

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Что означает имя Татьяна

Есть версии и о римском, и о греческом происхождении имени. В древнеримском языке было мужское имя Таттианус, а от него возникла женская форма. С древнегреческого языка Татьяна переводится как повелительница, имя означает ум и мудрость.

Жизнь Великомученицы Татьяны

Святая Татьяна родилась в Риме в семье консула. Девушка воспитывалась в богатой благородной семье. Отец девушки был христианином. Татьяна приняла христианство и решила посвятить свою жизнь Богу и не выходить замуж. Она была высвячена в дьяконессы Римской церкви.

Но за ее веру приверженцы язычества донесли на нее правителю. Татьяну привели на суд. Сначала увещеваниями и пытками пытались заставить ее отречься от Христа. Но увидев решительность девушки, приговорили ее к смерти. Татьяна была обезглавлена ​​примерно в 230 году.

Во времена Российской империи в день Татьяны был основан университет, поэтому студенты считали праздник также и Днем Студента, а Святую Татьяну – покровительницей студенчества. Но в Украине есть свои народные традиции отмечать Татьянин день.

Святая Мученица Татьяна / Фото: Википедия

Татьянин день: традиции в Украине

Святая Татьяна почитается как католической церковью, так и православной. Кроме христианских традиций, праздник имеет и народные обычаи. Верующие в праздник идут молиться в церковь и ставят свечи.

В народе ко дню Татьяны всегда наводили порядок в жилищах. Старшие женщины пекли большие караваи и угощали всех. Ко дню Татьяны есть несколько запретов:

нельзя шить и вышивать;

нельзя заниматься рукоделием и вязкой;

нельзя тяжело работать в этот день.

В Украине всегда считалось, что девушка, рожденная в день Татьяны, – хорошая хозяйка. Также существует несколько интересных народных поверий, присущих Татьяниному дню:

мороз в День Татьяны предрекает богатый урожай;

если утром солнечно, птицы вернутся ранней весной;

пасмурный день и снег предсказывают дождливое лето;

если снегопад идет целый день, то февраль будет холодным.

Считается обязательным в праздник веселиться и развлекаться. Большое значение придавалось праздничной выпечке. Если поверхность каравая испеклась ровно, то целый год будет спокойным. Если образовалась горбинка – это к успеху и везению.