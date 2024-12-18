Полный церковный календарь на январь 2025: когда Василия Великого и Крещение Господне
Церковные праздники на январь 2025 года / Фото: Pixabay

По новоюлианскому церковному календарю, действующему в Украине с 2023 года, в январе церковь отмечает немало важных праздников. Самые большие из них:

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  • 1 января – Обрезание Господне и праздник Василия Великого;
  • 6 января – Крещение Господне и Богоявление;
  • 30 января – праздник Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Полный церковный календарь на январь 2025: когда Василия Великого и Крещение Господне
Что отмечать в январе / Фото: Unsplash

Среди других христианских праздников в январе:

  • 2 января – предсвятие Богоявления, День святого Сильвестра, папы Римского;
  • 3 января – святого пророка Малахия и святого мученика Гордия;
  • 4 января – собор 70 святых апостолов, преподобного Теоктиста игумена;
  • 5 январяКрещенский Сочельник;
  • 7 января – Собор святого Иоанна Крестителя;
  • 8 января – преподобного Георгия;
  • 9 января – святого мученика Полиевкта;
  • 10 января – святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна;
  • 11 января – преподобного Феодосия Великого;
  • 12 января – святой мученицы Татьяны;
  • 13 января – мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских;
  • 14 января – отдание праздника Богоявления, святых преподобных отцов, убитых в Синае, святой равноапостольной Нины;
  • 15 января – преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;
  • 16 января – поклонение честным веригам апостола Петра;
  • 17 января – преподобного Антония Великого;
  • 18 января – святых Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских;
  • 19 января – преподобного Макария Великого, Египетского;
  • 20 января – преподобного Евтимия Великого;
  • 21 января – преподобного Максима Исповедника;
  • 22 января – святого апостола Тимофея;
  • 23 января – священномучеников Климента и Агафангела;
  • 24 января – преподобной Ксении Римлянки;
  • 25 января – Григория Богослова;
  • 26 января – преподобных Ксенофонта и Марии;
  • 27 января – перенесение мощей святого Иоанна Златоустого;
  • 28 января – преподобного Ефрема Сирийца;
  • 29 января – перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца;
  • 31 января – святых безсеребренников мучеников Кира и Иоанна, с ними мученицы Афанасии, дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Напомним, в 2025 году не будет Старого Нового года, который всегда отмечали в Украине 14 января.

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