Полный церковный календарь на январь 2025: когда Василия Великого и Крещение Господне

Церковные праздники на январь 2025 года / Фото: Pixabay

По новоюлианскому церковному календарю, действующему в Украине с 2023 года, в январе церковь отмечает немало важных праздников. Самые большие из них:

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1 января – Обрезание Господне и праздник Василия Великого;

и 6 января – Крещение Господне и Богоявление;

и Богоявление; 30 января – праздник Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Что отмечать в январе / Фото: Unsplash

Среди других христианских праздников в январе:

2 января – предсвятие Богоявления, День святого Сильвестра, папы Римского;

3 января – святого пророка Малахия и святого мученика Гордия;

4 января – собор 70 святых апостолов, преподобного Теоктиста игумена;

5 января – Крещенский Сочельник;

7 января – Собор святого Иоанна Крестителя;

8 января – преподобного Георгия;

9 января – святого мученика Полиевкта;

10 января – святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна;

11 января – преподобного Феодосия Великого;

12 января – святой мученицы Татьяны;

13 января – мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских;

14 января – отдание праздника Богоявления, святых преподобных отцов, убитых в Синае, святой равноапостольной Нины;

15 января – преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;

16 января – поклонение честным веригам апостола Петра;

17 января – преподобного Антония Великого;

18 января – святых Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских;

19 января – преподобного Макария Великого, Египетского;

20 января – преподобного Евтимия Великого;

21 января – преподобного Максима Исповедника;

22 января – святого апостола Тимофея;

23 января – священномучеников Климента и Агафангела;

24 января – преподобной Ксении Римлянки;

25 января – Григория Богослова;

26 января – преподобных Ксенофонта и Марии;

27 января – перенесение мощей святого Иоанна Златоустого;

28 января – преподобного Ефрема Сирийца;

29 января – перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца;

31 января – святых безсеребренников мучеников Кира и Иоанна, с ними мученицы Афанасии, дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Напомним, в 2025 году не будет Старого Нового года, который всегда отмечали в Украине 14 января.