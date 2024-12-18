Полный церковный календарь на январь 2025: когда Василия Великого и Крещение Господне
По новоюлианскому церковному календарю, действующему в Украине с 2023 года, в январе церковь отмечает немало важных праздников. Самые большие из них:
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- 1 января – Обрезание Господне и праздник Василия Великого;
- 6 января – Крещение Господне и Богоявление;
- 30 января – праздник Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Среди других христианских праздников в январе:
- 2 января – предсвятие Богоявления, День святого Сильвестра, папы Римского;
- 3 января – святого пророка Малахия и святого мученика Гордия;
- 4 января – собор 70 святых апостолов, преподобного Теоктиста игумена;
- 5 января – Крещенский Сочельник;
- 7 января – Собор святого Иоанна Крестителя;
- 8 января – преподобного Георгия;
- 9 января – святого мученика Полиевкта;
- 10 января – святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна;
- 11 января – преподобного Феодосия Великого;
- 12 января – святой мученицы Татьяны;
- 13 января – мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских;
- 14 января – отдание праздника Богоявления, святых преподобных отцов, убитых в Синае, святой равноапостольной Нины;
- 15 января – преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;
- 16 января – поклонение честным веригам апостола Петра;
- 17 января – преподобного Антония Великого;
- 18 января – святых Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских;
- 19 января – преподобного Макария Великого, Египетского;
- 20 января – преподобного Евтимия Великого;
- 21 января – преподобного Максима Исповедника;
- 22 января – святого апостола Тимофея;
- 23 января – священномучеников Климента и Агафангела;
- 24 января – преподобной Ксении Римлянки;
- 25 января – Григория Богослова;
- 26 января – преподобных Ксенофонта и Марии;
- 27 января – перенесение мощей святого Иоанна Златоустого;
- 28 января – преподобного Ефрема Сирийца;
- 29 января – перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца;
- 31 января – святых безсеребренников мучеников Кира и Иоанна, с ними мученицы Афанасии, дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
Напомним, в 2025 году не будет Старого Нового года, который всегда отмечали в Украине 14 января.