Повний церковний календар свят на січень 2025: коли Василя Великого, Богоявлення та Трьох Святих
Церковні свята на січень 2025 року/ Фото: Pixabay

За новоюліанським церковним календарем, що діє в Україні з 2023 року, в січні церква відзначає чимало важливих свят. Найбільшими серед них є:

  • 1 січня – Обрізання Господнє та свято Василя Великого;
  • 6 січня – Водохреще, Хрещення Господнє та Богоявлення;
  • 30 січня – свято Трьох Святих: Василя Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого.
Повний церковний календар свят на січень 2025: коли Василя Великого, Богоявлення та Трьох Святих
Що відзначати у січні / Фото: Unsplash

Серед інших християнських свят, що очікують на вірян у січні:

  • 2 січня – передсвяття Богоявлення, День святого Сильвестра, папи Римського;
  • 3 січня – святого пророка Малахія та святого мученика Гордія;
  • 4 січня – собор 70 святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;
  • 5 січняХрещенський Святвечір;
  • 7 січня – Собор святого Івана Хрестителя;
  • 8 січня – преподобного Георгія;
  • 9 січня – святого мученика Полієвкта;
  • 10 січня – святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна;
  • 11 січня – преподобного Феодосія Великого;
  • 12 січня – святої мучениці Тетяни;
  • 13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;
  • 14 січня – відання Богоявлення, святих преподобних отців, убитих у Синаї, святої рівноапостольної Ніни;
  • 15 січня – преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
  • 16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;
  • 17 січня – преподобного Антонія Великого;
  • 18 січня – святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;
  • 19 січня – преподобного Макарія Великого, Єгипетського;
  • 20 січня – преподобного Євтимія Великого;
  • 21 січня – преподобного Максима Сповідника;
  • 22 січня – святого апостола Тимофія;
  • 23 січня – священномучеників Климента і Агафангела;
  • 24 січня – преподобної Ксенії Римлянки;
  • 25 січня – святого Григорія Богослова;
  • 26 січня – преподобних Ксенофонта і Марії;
  • 27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
  • 28 січня – преподобного Єфрема Сирійця;
  • 29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 31 січня – святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії, дочок її Феодотії, Феоктисти, Євдокії.

Нагадаємо, у 2025 році не буде Старого Нового року, який завжди відзначався в Україні 14 січня. 

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