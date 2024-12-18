Повний церковний календар свят на січень 2025: коли Василя Великого, Богоявлення та Трьох Святих

Церковні свята на січень 2025 року/ Фото: Pixabay

За новоюліанським церковним календарем, що діє в Україні з 2023 року, в січні церква відзначає чимало важливих свят. Найбільшими серед них є:

1 січня – Обрізання Господнє та свято Василя Великого;

та 6 січня – Водохреще, Хрещення Господнє та Богоявлення;

та Богоявлення; 30 січня – свято Трьох Святих: Василя Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого.

Що відзначати у січні / Фото: Unsplash

Серед інших християнських свят, що очікують на вірян у січні:

2 січня – передсвяття Богоявлення, День святого Сильвестра, папи Римського;

3 січня – святого пророка Малахія та святого мученика Гордія;

4 січня – собор 70 святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;

5 січня – Хрещенський Святвечір;

7 січня – Собор святого Івана Хрестителя;

8 січня – преподобного Георгія;

9 січня – святого мученика Полієвкта;

10 січня – святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна;

11 січня – преподобного Феодосія Великого;

12 січня – святої мучениці Тетяни;

13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;

14 січня – відання Богоявлення, святих преподобних отців, убитих у Синаї, святої рівноапостольної Ніни;

15 січня – преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;

16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;

17 січня – преподобного Антонія Великого;

18 січня – святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;

19 січня – преподобного Макарія Великого, Єгипетського;

20 січня – преподобного Євтимія Великого;

21 січня – преподобного Максима Сповідника;

22 січня – святого апостола Тимофія;

23 січня – священномучеників Климента і Агафангела;

24 січня – преподобної Ксенії Римлянки;

25 січня – святого Григорія Богослова;

26 січня – преподобних Ксенофонта і Марії;

27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого;

28 січня – преподобного Єфрема Сирійця;

29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;

31 січня – святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії, дочок її Феодотії, Феоктисти, Євдокії.

Нагадаємо, у 2025 році не буде Старого Нового року, який завжди відзначався в Україні 14 січня.