Повний церковний календар свят на січень 2025: коли Василя Великого, Богоявлення та Трьох Святих
За новоюліанським церковним календарем, що діє в Україні з 2023 року, в січні церква відзначає чимало важливих свят. Найбільшими серед них є:
- 1 січня – Обрізання Господнє та свято Василя Великого;
- 6 січня – Водохреще, Хрещення Господнє та Богоявлення;
- 30 січня – свято Трьох Святих: Василя Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого.
Серед інших християнських свят, що очікують на вірян у січні:
- 2 січня – передсвяття Богоявлення, День святого Сильвестра, папи Римського;
- 3 січня – святого пророка Малахія та святого мученика Гордія;
- 4 січня – собор 70 святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;
- 5 січня – Хрещенський Святвечір;
- 7 січня – Собор святого Івана Хрестителя;
- 8 січня – преподобного Георгія;
- 9 січня – святого мученика Полієвкта;
- 10 січня – святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна;
- 11 січня – преподобного Феодосія Великого;
- 12 січня – святої мучениці Тетяни;
- 13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;
- 14 січня – відання Богоявлення, святих преподобних отців, убитих у Синаї, святої рівноапостольної Ніни;
- 15 січня – преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
- 16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;
- 17 січня – преподобного Антонія Великого;
- 18 січня – святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;
- 19 січня – преподобного Макарія Великого, Єгипетського;
- 20 січня – преподобного Євтимія Великого;
- 21 січня – преподобного Максима Сповідника;
- 22 січня – святого апостола Тимофія;
- 23 січня – священномучеників Климента і Агафангела;
- 24 січня – преподобної Ксенії Римлянки;
- 25 січня – святого Григорія Богослова;
- 26 січня – преподобних Ксенофонта і Марії;
- 27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
- 28 січня – преподобного Єфрема Сирійця;
- 29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
- 31 січня – святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії, дочок її Феодотії, Феоктисти, Євдокії.
Нагадаємо, у 2025 році не буде Старого Нового року, який завжди відзначався в Україні 14 січня.