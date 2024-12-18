День ангела Тетяни – 2025: коли і як святкувати

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Коли день Тетяни у 2025 році

За новим церковним календарем День Тетяни в Україні святкується 12 січня. Нагадаємо, в Україні ухвалили новоюліанський календар, за ним багато свят припадають на 13 днів раніше. День Тетяни раніше святкували 25 січня.

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Що означає ім’я Тетяна

Існують версії і про римське, і про грецьке походження імені. В давньоримській мові було чоловіче ім’я Таттіанус, а від нього виникла жіноча форма. З давньогрецької мови Тетяна перекладається як повелителька, ім’я означає розум та мудрість.

Життя Великомучениці Тетяни

Свята Тетяна народилася у Римі у сім’ї консула. Дівчина виховувалася у заможній благородній родині. Батько дівчини був християнином. Тетяна прийняла християнство і вирішила присвятити своє життя Богу і не виходити заміж. Вона була висвячена у дияконеси Римської церкви.

Але за її віру прихильники язичництва донесли на неї правителю. Тетяну привели на суд. Спочатку вмовляннями та тортурами пробували змусити її зректися Христа. Але побачивши рішучість дівчини, засудили її на смерть. Тетяна була обезголовлена приблизно в 230 році.

За часів Російської імперії у день Тетяни був заснований університет, тому студенти вважали свято також і Днем Студента, а Святу Тетяну – покровителькою студентства. Але в Україні є свої народні традиції святкувати Тетянин день.

Свята Мучениця Тетяна / Фото: Вікіпедія

Тетянин день: традиції в Україні

Свята Тетяна шанується як католицькою церквою, так і православною. Окрім християнських традицій свято має і народні звичаї. Віряни у свято йдуть молитися до церкви та ставлять свічки.

В народі до дня Тетяни завжди наводили лад у помешканнях. Старші жінки пекли великі короваї та пригощали усіх. До дня Тетяни є кілька заборон:

не можна шити і вишивати;

не можна займатися рукоділлям і в’язанням;

не можна важко працювати у цей день.

В Україні завжди вважалося, що дівчина, народжена у день Тетяни, – хороша господиня. Також існує кілька цікавих народних повір’їв, притаманних Тетяниному дню:

мороз у День Тетяни прогнозує багатий урожай;

якщо зранку сонячно, пташки повернуться ранньої весни;

похмурий день та сніг передбачають дощове літо;

якщо снігопад іде цілий день, то лютий місяць буде дуже холодним.

Вважається обов’язковим у свято веселитися і розважатися. Великого значення надавалося святковій випічці. Якщо поверхня короваю спеклася рівно, то цілий рік буде спокійним. Якщо утворилася горбинка – це до успіху та везіння.