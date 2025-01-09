Коли в Україні День студента 2025: правильна дата

Коли святкуємо День студента в Україні 2025

День студента в Україні / Фото: Pixabay / Sanjiang

День студента – молодіжне свято для всіх, хто навчається в університетах, інститутах і коледжах. Серед студентів свято популярне та очікуване, що й не дивно. Коли святкувати День студента українським студентам 2025 року?

Правильна дата Дня студента в Україні 2025

День студента в Україні відзначається 17 листопада. Дата була встановлена 1999 року спеціальним указом президента України.

Слід зауважити, що іноді помилково вважається Днем студента 25 січня. Але це виключно російський день студента, що встановлений у Тетянин день у Російській імперії за церковним календарем і має свою історію.

В Україні День студента — окреме свято на честь студентства. День Тетяни за церковним календарем, що діє в Україні, відзначається 12 січня.

Історія Дня студента

Міжнародний день студентів відзначається більшістю країн усього світу. Встановлений він 17 листопада на Всесвітньому конгресі студентів. Дата вибрана як вшанування пам’яті учасників трагічних подій Другої світової війни.

У 1939 році в окупованій німцями Чехословаччині студенти Праги вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення їх держави – 28 жовтня. Німецькі окупанти жорстоко розігнали студентів, поранивши одного з юнаків. Ян Оплетал помер від вогнепального поранення 11 листопада.

Юнака поховали 15 листопада, а його похорон переріс в масштабні акції протесту у всьому місті. 17 листопада вранці німецькі солдати оточили студентські гуртожитки й заарештували близько 1200 студентів. Дев’ять були вбиті фашистами у катівнях празької в’язниці. А університети Чехословаччини були закриті до кінця війни.

У пам’ять про ці трагічні події був 1946 року встановлений Міжнародний день студентів як пошана молодих людей, які постраждали від німецької окупації. Захід підтримали багато країн, Україна приєдналася до вшанування 1999 року.

Як святкують День студента в Україні

Кожний навчальний заклад має свої традиції святкування Дня студента. Часто в університетах проходять святкові концерти. Молодь влаштовує вечірки до свята.

Серед святкових традицій є і цікавіші: наприклад, студенти Києво-Могилянської академії миють пам’ятник Григорію Сковороді, це вважається добрим знаком і принесе успіх на сесії. Така традиція підтримується вже багато років, участь бере й президент академії. Він першим вмиває пам’ятник, а за ним вже йдуть студенти.