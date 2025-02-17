День украинской женщины 2025: главное о празднике и красивые поздравления в открытках

В Украине популярности набирает День украинской женщины. Когда его празднуют, что значит этот праздник и как красиво поздравить в открытках

25 февраля — День украинской женщины (Фото: depositphotos)

Когда День украинской женщины 2025

День украинской женщины – новый праздник в Украине, который предлагается отмечать 25 февраля, в день рождения величайшей поэтессы Леси Украинки. Эта инициатива направлена на чествование украинских женщин и их вклад в историю и культуру страны.

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День украинской женщины 2025 года (Фото: depositphotos)

В 2025 году праздник приходится на вторник. День еще не утвержден официально, но его празднование приобретает значительную популярность среди украинцев.

Что значит День украинской женщины

День украинской женщины – это национальный праздник, который должен отметить роль женщин в становлении и развитии украинского общества. Его предложили отмечать 25 февраля – в день рождения величайшей поэтессы, драматурга, общественного деятеля и символа несокрушимости украинского духа Леси Украинки.

На протяжении многих веков украинские женщины играли ключевую роль в культурной, политической и социальной жизни страны. Они были не только хранительницами семейного очага, но и активными участницами освободительных движений, государственного управления, науки и искусства.

Установление Дня украинской женщины является важным шагом в формировании национальной идентичности, ведь это праздник:

подчеркивает вклад женщин в борьбу за независимость Украины и развитие ее культуры;

меняет советские традиции, поскольку 8 марта в Украине имеет противоречивое восприятие из-за его советского прошлого;

чествует выдающихся украинок – Лесю Украинку, Ольгу Кобылянскую, Марию Заньковецкую, Соломию Крушельницкую, Екатерину Белокур и многих других, кто оставил след в истории;

популяризирует современные достижения женщин в политике, науке, бизнесе, армии и других областях.

Эта дата выбрана неслучайно, ведь Леся Украинка — одна из самых ярких фигур украинской культуры. Она была не только талантливой поэтессой, но и символом борьбы, самостоятельности и внутренней силы, а эти черты характерны для украинских женщин.

Леся Украинка – символ украинской женщины Лариса Петровна Косач-Квитка, известная как Леся Украинка, родилась 25 февраля 1871 года. Она была выдающейся поэтессой, драматургом и общественным деятелем, чье творчество стало неотъемлемой частью украинской литературы. Ее произведения, такие как "Лесная песня" и "Боярыня", отражают глубокие чувства и стремление к свободе. Леся Украинка стала символом стойкости и несокрушимости духа, ведь, несмотря на тяжелую болезнь, она продолжала творить и бороться за национальную идею. Ее жизнь и творчество вдохновляют современных украинских женщин на достижения и самореализацию. Лариса Петровна Косач-Квитка, известная как Леся Украинка, родилась 25 февраля 1871 года. Она была выдающейся поэтессой, драматургом и общественным деятелем, чье творчество стало неотъемлемой частью украинской литературы. Ее произведения, такие как "Лесная песня" и "Боярыня", отражают глубокие чувства и стремление к свободе. Леся Украинка стала символом стойкости и несокрушимости духа, ведь, несмотря на тяжелую болезнь, она продолжала творить и бороться за национальную идею. Ее жизнь и творчество вдохновляют современных украинских женщин на достижения и самореализацию.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9009, который предлагает установить 25 февраля Днем украинской женщины вместо 8 марта. Эта инициатива направлена на отказ от советских праздников и внедрение новых, отражающих национальные ценности и историю.

Законопроект находится на рассмотрении, его окончательное принятие еще не состоялось. Тем не менее идея уже нашла поддержку среди общественности и активно обсуждается в обществе.

Поздравления с Днем украинской женщины в открытках

Предлагаем несколько вариантов открыток, которыми можно поздравить женщин.

Открытка с Днем украинской женщины / LIGA.net

С Днем украинской женщины – картинка / LIGA.net

Отмечая День украинской женщины 25 февраля, мы не только чтим память Леси Украинки, но и подчеркиваем важность национальных ценностей и традиций.

Пусть этот праздник станет символом уважения и признательности всем украинским женщинам за их мудрость, силу и любовь.