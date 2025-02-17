День украинской женщины 2025: главное о празднике и красивые поздравления в открытках
Когда День украинской женщины 2025
День украинской женщины – новый праздник в Украине, который предлагается отмечать 25 февраля, в день рождения величайшей поэтессы Леси Украинки. Эта инициатива направлена на чествование украинских женщин и их вклад в историю и культуру страны.
В 2025 году праздник приходится на вторник. День еще не утвержден официально, но его празднование приобретает значительную популярность среди украинцев.
Что значит День украинской женщины
День украинской женщины – это национальный праздник, который должен отметить роль женщин в становлении и развитии украинского общества. Его предложили отмечать 25 февраля – в день рождения величайшей поэтессы, драматурга, общественного деятеля и символа несокрушимости украинского духа Леси Украинки.
На протяжении многих веков украинские женщины играли ключевую роль в культурной, политической и социальной жизни страны. Они были не только хранительницами семейного очага, но и активными участницами освободительных движений, государственного управления, науки и искусства.
Установление Дня украинской женщины является важным шагом в формировании национальной идентичности, ведь это праздник:
- подчеркивает вклад женщин в борьбу за независимость Украины и развитие ее культуры;
- меняет советские традиции, поскольку 8 марта в Украине имеет противоречивое восприятие из-за его советского прошлого;
- чествует выдающихся украинок – Лесю Украинку, Ольгу Кобылянскую, Марию Заньковецкую, Соломию Крушельницкую, Екатерину Белокур и многих других, кто оставил след в истории;
- популяризирует современные достижения женщин в политике, науке, бизнесе, армии и других областях.
Эта дата выбрана неслучайно, ведь Леся Украинка — одна из самых ярких фигур украинской культуры. Она была не только талантливой поэтессой, но и символом борьбы, самостоятельности и внутренней силы, а эти черты характерны для украинских женщин.
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9009, который предлагает установить 25 февраля Днем украинской женщины вместо 8 марта. Эта инициатива направлена на отказ от советских праздников и внедрение новых, отражающих национальные ценности и историю.
Законопроект находится на рассмотрении, его окончательное принятие еще не состоялось. Тем не менее идея уже нашла поддержку среди общественности и активно обсуждается в обществе.
Поздравления с Днем украинской женщины в открытках
Предлагаем несколько вариантов открыток, которыми можно поздравить женщин.
Отмечая День украинской женщины 25 февраля, мы не только чтим память Леси Украинки, но и подчеркиваем важность национальных ценностей и традиций.
Пусть этот праздник станет символом уважения и признательности всем украинским женщинам за их мудрость, силу и любовь.