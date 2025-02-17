День української жінки 2025: головне про свято і красиві привітання в листівках

В Україні популярності набирає День української жінки. Коли його святкують, що означає це свято та як красиво привітати у листівках

25 лютого — День української жінки (Фото: depositphotos)

Коли День української жінки 2025

День української жінки – нове свято в Україні, яке пропонується відзначати 25 лютого, у день народження видатної поетеси Лесі Українки. Ця ініціатива спрямована на вшанування українських жінок та їхнього внеску в історію та культуру країни.

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День української жінки 2025 (Фото: depositphotos)

У 2025 році свято припадає на вівторок. День ще не затверджено офіційно, але його відзначення набуває значної популярності серед українців.

Що означає День української жінки

День української жінки – це національне свято, яке має на меті вшанувати роль жінок у становленні та розвитку українського суспільства. Його запропонували відзначати 25 лютого – у день народження видатної поетеси, драматургині, громадської діячки та символу незламності українського духу Лесі Українки.

Протягом багатьох століть українські жінки відігравали ключову роль у культурному, політичному та соціальному житті країни. Вони були не лише берегинями родинного вогнища, а й активними учасницями визвольних рухів, державного управління, науки та мистецтва.

Встановлення Дня української жінки є важливим кроком у формуванні національної ідентичності, адже це свято:

підкреслює внесок жінок у боротьбу за незалежність України та розвиток її культури;

змінює радянські традиції, оскільки 8 березня в Україні має суперечливе сприйняття через його радянське минуле;

вшановує видатних українок – Лесю Українку, Ольгу Кобилянську, Марію Заньковецьку, Соломію Крушельницьку, Катерину Білокур та багатьох інших, хто залишив слід в історії;

популяризує сучасні досягнення жінок у політиці, науці, бізнесі, армії та інших сферах.

Ця дата вибрана невипадково, адже Леся Українка є однією з найяскравіших постатей української культури. Вона була не лише талановитою поетесою, а й символом боротьби, самостійності та внутрішньої сили, які є характерними рисами українських жінок.

Леся Українка – символ української жінки Лариса Петрівна Косач-Квітка, відома як Леся Українка, народилася 25 лютого 1871 року. Вона була видатною поетесою, драматургинею та громадською діячкою, чия творчість стала невіддільною частиною української літератури. Її твори, зокрема "Лісова пісня" та "Бояриня", відображають глибокі почуття та прагнення до свободи. Леся Українка стала символом стійкості та незламності духу, адже, попри важку хворобу, вона продовжувала творити та боротися за національну ідею. Її життя та творчість надихають сучасних українських жінок на досягнення та самореалізацію. Лариса Петрівна Косач-Квітка, відома як Леся Українка, народилася 25 лютого 1871 року. Вона була видатною поетесою, драматургинею та громадською діячкою, чия творчість стала невіддільною частиною української літератури. Її твори, зокрема "Лісова пісня" та "Бояриня", відображають глибокі почуття та прагнення до свободи. Леся Українка стала символом стійкості та незламності духу, адже, попри важку хворобу, вона продовжувала творити та боротися за національну ідею. Її життя та творчість надихають сучасних українських жінок на досягнення та самореалізацію.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №9009, який пропонує встановити 25 лютого Днем української жінки замість 8 березня. Ця ініціатива спрямована на відмову від радянських свят та впровадження нових, які відображають національні цінності та історію.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді, його остаточне ухвалення ще не відбулося. Проте ідея вже знайшла підтримку серед громадськості та активно обговорюється в суспільстві.

Привітання з Днем української жінки у листівках

Пропонуємо декілька варіантів листівок, якими можна привітати жінок.

Листівка з Днем української жінки / LIGA.net

З Днем української жінки – картинка / LIGA.net

Відзначаючи День української жінки 25 лютого, ми не лише вшановуємо пам'ять Лесі Українки, але й підкреслюємо важливість національних цінностей і традицій.

Нехай це свято стане символом поваги та вдячності всім українським жінкам за їхню мудрість, силу та любов.