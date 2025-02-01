День матери 2025: дата празднования в Украине и традиции

В 2025 году День матери будем отмечать 11 мая. Какие традиции празднования в Украине?

День матери 2025 / фото: freepik

День матери – это особый и теплый праздник, посвященный самым родным людям, которые ежедневно дарят нам любовь, тепло и поддержку. Каждый год мы приветствуем наших матерей во второе воскресенье мая.

Далее расскажем об истории и значении этого праздника, традициях его празднования в Украине, а также о том, что можно подарить мамам в этот день.

День матери в Украине 2025 / фото: freepik

День матери в 2025 году: дата

День матери отмечается в Украине ежегодно во второе воскресенье мая. В 2025 году эта дата приходится на 11 мая. Праздник официально введен в Украине с 1999 года, хотя его история уходит в начало XX века.

Традиция чествования матерей имеет давние корни. Идея основания Дня матери возникла в США в конце XIX века благодаря усилиям Анны Джарвис, стремившейся отметить роль матерей в обществе. Уже со временем праздник распространился в разных странах мира.

Праздничный день служит напоминанием о важности выражения благодарности и любви к нашим матерям. Во многих семьях эта дата становится возможностью провести больше времени вместе и отметить материнский труд, являющийся основой любой семьи.

Как празднуют День матери в Украине

День матери в Украине сопровождается тёплыми традициями и жестами внимания. Этот день для многих становится символом семейной гармонии и любви. Каждый год он вдохновляет людей на теплые встречи, подарки и добрые слова.

Когда День матери / фото: freepik

В Украине существует несколько популярных традиций празднования Дня матери.

Приветствие и слова благодарности. Многие украинцы начинают этот день с поздравительных слов своим мамам. Это прекрасная возможность выразить любовь и благодарность.

Многие украинцы начинают этот день с поздравительных слов своим мамам. Это прекрасная возможность выразить любовь и благодарность. Дарение цветов. Традиционно матерям дарят цветы. Самые популярные варианты – розы, пионы, тюльпаны или полевые цветы.

Традиционно матерям дарят цветы. Самые популярные варианты – розы, пионы, тюльпаны или полевые цветы. Семейные праздники. Многие семьи собираются, чтобы вместе позавтракать, поужинать или провести время на природе.

Многие семьи собираются, чтобы вместе позавтракать, поужинать или провести время на природе. Открытки и памятные подарки. Кроме цветов, популярны листовки с теплыми словами, созданные собственноручно или купленные в магазинах. Матери дарят украшения, косметику или полезные вещи для дома.

Идеи подарков на День матери

Традиции празднования Дня матери в Украине / фото: freepik

Хотя День матери – это не только о материальных подарках, жест внимания в этот день обязательно порадует маму. Вот несколько идей:

Косметический набор. Многие женщины оценят набор по уходу за собой или косметику.

Многие женщины оценят набор по уходу за собой или косметику. Книга. Если мама любит читать, новинка любимого жанра станет отличным подарком.

Если мама любит читать, новинка любимого жанра станет отличным подарком. Сертификаты. К примеру, на посещение салона красоты или мастер-класса.

К примеру, на посещение салона красоты или мастер-класса. Семейный фотоальбом. Заполненный фотографиями, этот подарок будет особенно трогательным.

День матери – это прекрасная возможность уделить внимание самым дорогим людям. Пусть в этот день все матери получат заряд позитива, теплые эмоции и радость от близких.