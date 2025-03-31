Міжнародний день сім'ї 2025 – дата і красиві привітання
Коли відзначається Міжнародний день сім'ї у 2025 році
Міжнародний день сім'ї щороку відзначається 15 травня. У 2025 році свято припадає на четвер. Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році з метою привернення уваги до важливості сім'ї як основного елемента суспільства та її проблем.
Історія Дня сім'ї в Україні
В Україні сім'я завжди посідала центральне місце в культурі та традиціях. Офіційно Міжнародний день сім'ї почали відзначати з 1994 року, слідуючи рекомендаціям ООН. Це свято стало нагодою підкреслити значення родинних цінностей, взаємопідтримки та єдності в українському суспільстві.
В Україні, з її багатою історією та традиціями, сім'я відіграє ключову роль у збереженні культурної спадщини та національної ідентичності. Підтримка родинних цінностей сприяє зміцненню суспільства та вихованню майбутніх поколінь у дусі поваги, любові та взаємодопомоги.
Привітання з Днем сім'ї
У цей особливий день часто вітають близьких красивими листівками та теплими словами. Ось декілька ідей для привітань:
Пам'ятайте, що найкраще привітання — це щирі слова, сказані від серця. Нехай цей день стане нагадуванням про важливість родинних зв'язків та любові, яка об'єднує нас усіх.