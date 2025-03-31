15 травня – Міжнародний день сім’ї. Більше про історію та сенс свята. Які привітання добрати до дня сім'ї

Міжнародний день сім'ї 2025 – дата і красиві привітання / Фото: depositphotos

Коли відзначається Міжнародний день сім'ї у 2025 році

Міжнародний день сім'ї щороку відзначається 15 травня. У 2025 році свято припадає на четвер. Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році з метою привернення уваги до важливості сім'ї як основного елемента суспільства та її проблем.

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15 травня Міжнародний день сім'ї / Фото: Depositphotos

Історія Дня сім'ї в Україні

В Україні сім'я завжди посідала центральне місце в культурі та традиціях. Офіційно Міжнародний день сім'ї почали відзначати з 1994 року, слідуючи рекомендаціям ООН. Це свято стало нагодою підкреслити значення родинних цінностей, взаємопідтримки та єдності в українському суспільстві.

Чому Міжнародний день сім'ї важливий саме зараз У сучасному світі, де технології швидко розвиваються, а ритм життя стає дедалі інтенсивнішим, сім'я залишається тією опорою, яка надає підтримку та стабільність. Особливо в умовах глобальних викликів, таких як пандемії, економічні кризи або соціальні потрясіння, родина є тим осередком, де люди знаходять розуміння та захист. У сучасному світі, де технології швидко розвиваються, а ритм життя стає дедалі інтенсивнішим, сім'я залишається тією опорою, яка надає підтримку та стабільність. Особливо в умовах глобальних викликів, таких як пандемії, економічні кризи або соціальні потрясіння, родина є тим осередком, де люди знаходять розуміння та захист.

В Україні, з її багатою історією та традиціями, сім'я відіграє ключову роль у збереженні культурної спадщини та національної ідентичності. Підтримка родинних цінностей сприяє зміцненню суспільства та вихованню майбутніх поколінь у дусі поваги, любові та взаємодопомоги.

Привітання з Днем сім'ї

У цей особливий день часто вітають близьких красивими листівками та теплими словами. Ось декілька ідей для привітань:

День сім'ї 2025 / Фото: depositphotos

Пам'ятайте, що найкраще привітання — це щирі слова, сказані від серця. Нехай цей день стане нагадуванням про важливість родинних зв'язків та любові, яка об'єднує нас усіх.