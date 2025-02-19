День вишиванки 2025: що потрібно знати про вишиті сорочки різних регіонів України

Коли в цьому році ми будемо святкувати День вишиванки та який сакральний зміст несуть у собі орнаменти різних регіонів

День вишиванки 2025 (Фото: freepik)

Коли День вишиванки 2025

День вишиванки – це свято, яке щороку припадає на третій четвер травня. У 2025 році Всесвітній день вишиванки відзначатимуть 15 травня. Це неофіційне, але важливе для українців свято, що популяризує традиційний національний одяг, культурну спадщину та патріотизм.

Коли День вишиванки 2025 (Фото: freepik)

Свято започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету. З того часу воно набуло масштабів всесвітнього руху, і сьогодні українці по всьому світу одягають вишиті сорочки в цей день. Вишиванка стала не лише символом національної гордості, а й об’єднанням українців незалежно від місця проживання. У цей день відбуваються тематичні заходи, флешмоби, виставки та благодійні акції.

Що означають орнаменти на вишиванці

Вишивка на сорочках несе глибокий символізм, адже кожен орнамент має своє значення. Основні мотиви української вишивки:

геометричні візерунки символізують порядок, нескінченність життя та гармонію;

рослинні орнаменти означають зв’язок із природою, добробут і родючість;

тваринні символи використовуються для захисту та сили, наприклад, олень чи птахи;

хрестоподібні елементи мають обереговий характер, відганяють зло;

дерево життя символізує зв’язок між поколіннями, безперервність роду;

зорі та сонце означають світло, енергію, духовний розвиток.

День вишитої сорочки (Фото: freepik)

Окремо слід згадати про кольори вишивки. Червоний символізує любов і захист, чорний – силу та землю, білий – чистоту, синій – небо й духовність. Зелений – символ оновлення та зростання, жовтий – достатку та сонячної енергії.

Чим відрізняються вишиті сорочки різних регіонів України

Українські вишиванки мають яскраво виражені регіональні особливості. Ось кілька прикладів:

На Поліссі використовують мінімалістичні орнаменти з геометричними мотивами, найчастіше в чорному та червоному кольорах.

використовують мінімалістичні орнаменти з геометричними мотивами, найчастіше в чорному та червоному кольорах. На Поділлі характерні рослинні орнаменти, зображення виноградної лози та дубового листя, переважно червоно-чорні кольори.

характерні рослинні орнаменти, зображення виноградної лози та дубового листя, переважно червоно-чорні кольори. На Гуцульщині яскраві, багатоколірні візерунки з використанням жовтого, зеленого та синього кольорів. Орнаменти мають складні композиції, що відображають енергію та духовність горян.

яскраві, багатоколірні візерунки з використанням жовтого, зеленого та синього кольорів. Орнаменти мають складні композиції, що відображають енергію та духовність горян. На Буковині поєднують квіткові та геометричні візерунки, насиченість золотими та срібними нитками. Часто застосовують вишивку гладдю та використання яскравих барв.

поєднують квіткові та геометричні візерунки, насиченість золотими та срібними нитками. Часто застосовують вишивку гладдю та використання яскравих барв. На Слобожанщині більш стримані візерунки, тонка геометрія та пастельні відтінки. Переважають ніжні, симетричні мотиви.

більш стримані візерунки, тонка геометрія та пастельні відтінки. Переважають ніжні, симетричні мотиви. На Закарпатті характерна багатоколірність, поєднання різних стилів, а також використання дрібних намистинок.

характерна багатоколірність, поєднання різних стилів, а також використання дрібних намистинок. На Волині переважає біла вишивка на білому полотні, що символізує чистоту та світло.

переважає біла вишивка на білому полотні, що символізує чистоту та світло. На Київщині поєднують червоно-чорні геометричні орнаменти із вишуканими квітковими мотивами.

поєднують червоно-чорні геометричні орнаменти із вишуканими квітковими мотивами. На Чернігівщині домінують білі нитки на темному полотні, тонка мережка та складні геометричні узори.

Вишиванка в різних регіонах України (Фото: Pexels)

Вишиванка – це не просто одяг, а символ нації, зв’язок поколінь та оберіг. Зараз вишиванка все частіше з'являється на модних подіумах і стає частиною звичайного вуличного стилю. День вишиванки – не лише нагадування про народні традиції, а й частина генокоду кожного українця.