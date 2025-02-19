День вышиванки 2025: что нужно знать о вышитых рубашках разных регионов Украины

Когда в этом году мы будем праздновать День вышиванки и какой сакральный смысл несут в себе орнаменты разных регионов

День вышиванки 2025 (Фото: freepik)

Когда День вышиванки 2025

День вышиванки – это праздник, который ежегодно приходится на третий четверг мая. В 2025 году Всемирный день вышиванки будут отмечать 15 мая. Это неофициальный, но важный для украинцев праздник, популяризирующий традиционную национальную одежду, культурное наследие и патриотизм.

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Когда День вышиванки 2025 (Фото: freepik)

В 2006 году студенты Черновицкого национального университета положили начало празднику. С тех пор он приобрел масштабы всемирного движения, и сегодня украинцы по всему миру надевают вышитые рубашки в этот день. Вышиванка стала не только символом национальной гордости, но и объединением украинцев, независимо от места жительства. В этот день проходят тематические мероприятия, флешмобы, выставки и благотворительные акции.

Что означают орнаменты на вышиванке

Вышивка на рубашках несет глубокий символизм, ведь каждый орнамент имеет свое значение. Основные мотивы украинской вышивки:

геометрические узоры символизируют порядок, бесконечность жизни и гармонию;

растительные орнаменты означают связь с природой, благосостояние и плодородие;

животные символы используются для защиты и силы, например, олень или птицы;

крестообразные элементы носят обереговый характер, отгоняют зло;

дерево жизни символизирует связь между поколениями, непрерывность рода;

звезды и солнце означают свет, энергию, духовное развитие.

День вышитой рубашки (Фото: freepik)

Отдельно следует упомянуть о цветах вышивки. Красный символизирует любовь и защиту, черный – силу и землю, белый – чистоту, синий – небо и духовность. Зеленый – символ обновления и роста, желтый – изобилия и солнечной энергии.

Чем отличаются вышитые рубашки разных регионов Украины

Украинские вышиванки имеют ярко выраженные региональные особенности. Вот несколько примеров:

На Полесье используются минималистические орнаменты с геометрическими мотивами, чаще всего в черном и красном цветах.

используются минималистические орнаменты с геометрическими мотивами, чаще всего в черном и красном цветах. На Подолье характерны растительные орнаменты, изображения виноградной лозы и дубовые листья, преимущественно красно-черные цвета.

характерны растительные орнаменты, изображения виноградной лозы и дубовые листья, преимущественно красно-черные цвета. На Гуцульщине яркие многоцветные узоры с использованием желтого, зеленого и синего цветов. Орнаменты имеют сложные композиции, отражающие энергию и духовность горцев.

яркие многоцветные узоры с использованием желтого, зеленого и синего цветов. Орнаменты имеют сложные композиции, отражающие энергию и духовность горцев. На Буковине совмещают цветочные и геометрические узоры, насыщенность золотыми и серебряными нитями. Часто применяют вышивку гладью и использование ярких красок.

совмещают цветочные и геометрические узоры, насыщенность золотыми и серебряными нитями. Часто применяют вышивку гладью и использование ярких красок. На Слобожанщине более сдержанные узоры, тонкая геометрия и пастельные оттенки. Преобладают нежные, симметричные мотивы.

более сдержанные узоры, тонкая геометрия и пастельные оттенки. Преобладают нежные, симметричные мотивы. На Закарпатье характерна многоцветность, сочетание разных стилей, а также использование мелких бусинок.

характерна многоцветность, сочетание разных стилей, а также использование мелких бусинок. На Волыни преобладает белая вышивка на белом полотне, что символизирует чистоту и свет.

преобладает белая вышивка на белом полотне, что символизирует чистоту и свет. На Киевщине сочетают красно-черные геометрические орнаменты с изысканными цветочными мотивами.

сочетают красно-черные геометрические орнаменты с изысканными цветочными мотивами. На Черниговщине доминируют белые нити на темном полотне, тонкая мережка и сложные геометрические узоры.

Вышиванка в разных регионах Украины (Фото: Pexels)

Вышиванка – это не просто одежда, а символ нации, связь с поколениями и оберег. Сейчас вышиванка все чаще появляется на модных подиумах и становится частью обычного уличного стиля. День вышиванки – не только напоминание о народных традициях, но и часть генокода каждого украинца.