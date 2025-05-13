Когда День отца в Украине и какая история праздника

День отца / Фото: Pixabay

Когда День отца в Украине в 2025 году

В 2025 году День отца будет отмечаться 15 июня. В Украине День отца отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

История Дня отца в мире

Первый в мире День отца появился в 1900 году в Германии, но современный праздник корнями происходит из Соединенных штатов Америки. В 1910 году американка миссис Додд подала такую инициативу, чтобы почтить своего отца. Он был очень добр к детям, воспитывал их своими силами, поскольку рано овдовел.

День отца официально провозгласили национальным праздником в США в 1966 году, и тогда же выбрали для празднования третье воскресенье июня.

Вслед за США и другие страны поддержали инициативу и начали праздновать День отца. Этот праздник присущ цивилизованным странам, поддерживающим семейные ценности.

Традиции Дня отца в Украине

День отца был установлен в 2019 году Указом Президента № 274/2019. Официально праздник декларируется как мера для признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей и укрепления института семьи.

Для установления праздника в Украине понадобилось 14 лет. Инициатива была подана Международным центром отцовства еще в 2005 году, но тогда ее отклонили. Сначала праздник предлагали установить в третье воскресенье сентября. Но в ходе обсуждения и утверждения дату изменили на третье воскресенье июня.

К празднику в учебных заведениях проходят просветительские мероприятия. Для детей школьного возраста устраивают тематические творческие мастерские или конкурсы. В детских садах также проходят мероприятия, акцентирующие внимание на отношениях отца с детьми и их важности для воспитания.