Церковный календарь на май 2025: когда Вознесение Господне, Преполовение Пятидесятницы

Что будет отмечать Православная церковь Украины по новому календарю в мае

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Большие двунадесятые праздники в мае

Вознесение Господне – самый большой христианский праздник в мае. Выпадает на 29 мая, всегда отмечается на 40-й день после Пасхи.

Также в народе очень почитаются:

День жен-мироносиц – 4 мая;

святителя Николая – 9 мая;

апостола Иоанна Богослова – 8 мая;

преподобного Симона Зилота – 10 мая;

Преполовение Пятидесятницы – 14 мая.

Все церковные праздники мая 2025

1 мая – пророка Иеремии, священномученика Макария Киево-Печерского; благоверной Тамары, царицы Грузинской.

2 мая – святителя Афанасия Александрийского, перенесение мощей Бориса и Глеба.

3 мая – мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Киево-Печерского.

4 мая – воскресенье жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны.

5 мая – великомученицы Ирины.

6 мая – праведного Иова Многострадального, преподобного Иова Печерского.

7 мая – мученика Акакия, сотника и преподобного Иоанна Зедайзнийского и его учеников.

8 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова, поминание погибших во Второй мировой войне.

9 мая – перенос мощей святителя Николая Мирликийского.

10 мая – апостола Симона Зилота.

11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия.

12 мая – святителя Епифания, епископа Кипрского, преподобного Амфилохия Почаевского.

13 мая – мученицы Гликерии, перенесение мощей преподобного Макария.

14 мая – Преполовение Пятидесятницы, преподобного Никиты Киево-Печерского.

15 мая – преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии Киево-Михайловского.

16 мая – преподобного Феодора Освященного.

17 мая – апостола Андроника, святителя Стефана, патриарха Константинопольского.

18 мая – память святых отцов семи Вселенских соборов; мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матрены и Юлии; мученицы Кристины.

19 мая – священномученика Патрикия, епископа Прусского; мученика Парфения Римского.

20 мая – обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси чудотворца.

21 мая – предание праздника Преполовения Пятидесятницы; равноапостольного Константина и матери его Елены.

22 мая – мученика Василиска, память отцов II Вселенского собора.

23 мая – преподобномученика Михаила-монаха, обретения мощей святителя Леонтия Киево-Печерского.

24 мая – преподобного Симеона Столпника.

25 мая – третье нахождение главы Иоанна Предтечи.

26 мая – апостолов Карпа и Алфея.

27 мая – мученицы Феодоры и обретение мощей святителей Киевских Киприана и Фотия.

28 мая – предание праздника Пасхи, преподобного Никиты, исповедника Халкидонского.

29 мая – Вознесение Господне.

30 мая – преподобного Исаакия, игумена обители Далматской.