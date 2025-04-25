Церковный календарь на май 2025: когда Вознесение Господне, Преполовение Пятидесятницы
Большие двунадесятые праздники в мае
Вознесение Господне – самый большой христианский праздник в мае. Выпадает на 29 мая, всегда отмечается на 40-й день после Пасхи.
Также в народе очень почитаются:
День жен-мироносиц – 4 мая;
святителя Николая – 9 мая;
апостола Иоанна Богослова – 8 мая;
преподобного Симона Зилота – 10 мая;
Преполовение Пятидесятницы – 14 мая.
Все церковные праздники мая 2025
1 мая – пророка Иеремии, священномученика Макария Киево-Печерского; благоверной Тамары, царицы Грузинской.
2 мая – святителя Афанасия Александрийского, перенесение мощей Бориса и Глеба.
3 мая – мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Киево-Печерского.
4 мая – воскресенье жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны.
5 мая – великомученицы Ирины.
6 мая – праведного Иова Многострадального, преподобного Иова Печерского.
7 мая – мученика Акакия, сотника и преподобного Иоанна Зедайзнийского и его учеников.
8 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова, поминание погибших во Второй мировой войне.
9 мая – перенос мощей святителя Николая Мирликийского.
10 мая – апостола Симона Зилота.
11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия.
12 мая – святителя Епифания, епископа Кипрского, преподобного Амфилохия Почаевского.
13 мая – мученицы Гликерии, перенесение мощей преподобного Макария.
14 мая – Преполовение Пятидесятницы, преподобного Никиты Киево-Печерского.
15 мая – преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии Киево-Михайловского.
16 мая – преподобного Феодора Освященного.
17 мая – апостола Андроника, святителя Стефана, патриарха Константинопольского.
18 мая – память святых отцов семи Вселенских соборов; мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матрены и Юлии; мученицы Кристины.
19 мая – священномученика Патрикия, епископа Прусского; мученика Парфения Римского.
20 мая – обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси чудотворца.
21 мая – предание праздника Преполовения Пятидесятницы; равноапостольного Константина и матери его Елены.
22 мая – мученика Василиска, память отцов II Вселенского собора.
23 мая – преподобномученика Михаила-монаха, обретения мощей святителя Леонтия Киево-Печерского.
24 мая – преподобного Симеона Столпника.
25 мая – третье нахождение главы Иоанна Предтечи.
26 мая – апостолов Карпа и Алфея.
27 мая – мученицы Феодоры и обретение мощей святителей Киевских Киприана и Фотия.
28 мая – предание праздника Пасхи, преподобного Никиты, исповедника Халкидонского.
29 мая – Вознесение Господне.
30 мая – преподобного Исаакия, игумена обители Далматской.