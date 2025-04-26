День Весняного Миколая – 2025: дата за новим календарем і що не можна робити

Що означає свято Весняного Миколи за церковними та народними традиціями

День Літнього Миколи / Фото: Pixabay

Коли свято Миколая Весняного у 2025 році

Східні слов’яни та християни східного обряду вшановують святого Миколая двічі на рік: 6 грудня (19 грудня) та 9 травня (22 травня). В народі весняне свято називають: Миколая Весняного, Теплого або ж Літнього Миколи.

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Свято Миколая Весняного / Українська ікона перенесення мощів святого Миколая / Фото: Вікіпедія

Свято вшановує святителя Миколая Чудотворця, християнського священника, що був єпископом у місті Мирі Лікійській, зараз – це територія Туреччини. День Миколая Весняного вшановує перенесення мощей святого з Туреччини в італійське місто Бар.

Народні традиції

В Україні Миколай чудотворець – національний святий. Літній Микола вважається покровителем коней. Олекса Воропай у книзі "Звичаї нашого народу" описує такі поговірки:

"Прийшов Миколай – коней випасай!";

"Юрій з теплом, а Микола з кормом";

"Юрій випасає корів, а Микола коней".

На теплого Миколи обов’язково виводили коней у поле. Також за народними традиціями потрібно було влаштувати символічний святковий обід, як жертовний обряд для святого Миколая. Сам обід називали "микольщина".

Пам'ятник Святому Миколаю у місті Миколаїв / Фото: Вікіпедія

Ці обряди мають давнє язичницьке коріння. З приходом християнства коней почали кропити свяченою водою, щоб вони були міцні та здорові.

Сусіди вітають один одного у свято, а в родині можуть дарувати подарунки один одному.

Ще за часів козацтва Миколая вважали покровителем моряків. Чорноморські українські моряки вірять у двох Микол: морського і водного. Водний керує водами, а морський – править кораблями. Святому молилися та просили захисту, щоб не загинути в морі.

Молодь у свято грала в гру "Шукай Миколая". Суть полягала в тому, що дівчині зав’язували очі й вона мала вибрати одного з парубків навпомацки. Він мав прозвітувати усій громаді, що хорошого зробив за цілий рік.

На теплого Миколи матері моляться святому й просять про здоров’я своїх діток та про зцілення хворих. А молодята просять мудрості, щоб навчитись прощати один одного.

Традиції на Весняного Миколая / Фото: Pixabay

Що не можна робити на Літнього Миколая

День був дуже особливим у народних звичаях для українців. Святого Миколая шанували й зустрічали святково. Категорично заборонено цього дня ледарювати. Вважається, що Микола покарає того, хто бив байдики у його свято.

"Собі робити боронь Боже, бо і через сім літ верне тобі на зло. А от немічним, знедоленим, сиротам чи вдові будеш що робити, то Миколай у цій справі тобі допоможе, і силу поверне, і від зла захистить", – пише дослідниця народних традицій Гарафіна Маковій.

На Миколи потрібно:

допомагати тим, хто потребує;

робити щось хороше;

молитися й просити про здоров’я дітям та родині;

давати милостиню;

грати в народні ігри.

На Теплого Миколи просили вибачення та пробачали одне одному. Обов’язково проводили день активно й робили щось добре.