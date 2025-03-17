Коли День святого Юрія за новим церковним календарем 2025: історія святого і традиції

Головне про День святого Юрія у 2025 році за новим календарем. Зв'язок стародавніх традицій та християнської віри в іменах святого Юрія

Коли День святого Юрія 2025: історія святого і традиції / фото: depositphotos

День святого Юрія 2025: дата за новим календарем

День святого Юрія щороку відзначається 23 квітня. У 2025 році ця дата припадає на середу. Святий Юрій, відомий також як Георгій Побідоносець, Юрій Змієборець є одним із найшанованіших святих у християнському світі. Це свято особливо важливе для православних та католиків і пов’язане з багатьма традиціями та звичаями.

Історія святого Юрія

Святий Юрій, або Георгій Побідоносець, був римським воїном і мучеником, який відмовився зректися християнської віри за правління імператора Діоклетіана. Він зазнав жорстоких катувань і був страчений, але став символом незламності духу та боротьби зі злом.

Його культ поширився по всій Європі, а зображення Юрія Змієборця (Юрія, який вбиває дракона) стало одним із найвідоміших християнських іконографічних мотивів.

Святий Юрій також асоціюється з козацькими традиціями, де його образ був символом воїнської честі та перемоги. У народній культурі він був покровителем хліборобів, пастухів і воїнів. Юрій також відомий під іменами: Юрій Змієборець, Побідоносець, Переможець, Юрій Весняний, Юрій Літній.

Народні традиції та звичаї на Юрія Весняного

З давніх-давен цей день відзначався як свято приходу весни, захисту худоби та родючості землі. Вірили, що саме на Юрія прокидається природа, а всі живі істоти отримують силу для нового життя. Юріїв день завершував цикл аграрно-магічних обрядів, спрямованих на забезпечення доброго врожаю:

Випас худоби. Вважалося, що на Юрія вперше виганяли худобу на пасовище, і щоб захистити її від лиха, обприскували свяченою водою або проводили обрядові окурювання.

Вважалося, що на Юрія вперше виганяли худобу на пасовище, і щоб захистити її від лиха, обприскували свяченою водою або проводили обрядові окурювання. Захист полів і врожаю. Землероби молилися Юрію Побідоносцю про добрий врожай і просили захисту від шкідників.

Землероби молилися Юрію Побідоносцю про добрий врожай і просили захисту від шкідників. Обряди на здоров'я та добробут. Люди вірили, що вранішня роса на Юрія має цілющі властивості.

Також святого Юрія вважали покровителем скотарства разом зі святими Миколаєм та Власієм. Існувало повір’я, що саме він доглядає за ключами від дощів і випускає їх, щоб землю не спалило сонце. Святий Юрій уособлював архетип козака-героя, який бореться зі злом. В українських легендах він перемагає змія, який загрожує людству. Це символізувало перемогу добра над злом, праведності над темрявою.

Відомий текст колядки, де згадується Юрій, що містить сакральні уявлення народу про цього святого:

А як затрубив да й святий Юрій,

Усі ся ліси зазеленіли.

А як затрубив та Юрій Святий –

Всю кригу розбив, все дерево розвив.

23 квітня – день святого Юрія / фото: depositphotos

Унаслідок християнізації язичницькі боги, які охороняли худобу та забезпечували врожайність, були замінені на християнських святих – Юрія, Миколая, Власія. За повір’ями, цього дня святий Юрій відкривав ворота весні, даруючи землі плодючість та достаток.

У західних регіонах України збереглися свідчення, що селяни починали обробляти землю саме після свята Юрія, бо "святий Димитрій (відзначається 26 жовтня. – Ред.) землю замикає, а святий Юрій – відмикає".

Це свято має давнє коріння і пов'язане як з християнською традицією, так і з народними віруваннями. Святий Юрій уособлює силу, перемогу та захист, а його образ зберігається у релігійних і фольклорних переказах.

Українські традиції Юріївого дня пов’язані з природою, родючістю та захистом худоби. Юріїв день залишається важливою подією, що поєднує віру, історію та народну культуру.