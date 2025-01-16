Благовіщення 2025: нова дата, народні традиції та заборони
Свято Благовіщення відзначає звістку про народження Сина Божого.
Коли Благовіщення 2025: дата за новим календарем
За новим церковним календарем в Україні Благовіщення припадає на 25 березня. Християни західного обряду відзначають це свято 25 березня, а християни східного обряду – 7 квітня.
Слід зауважити: якщо у католиків свято Благовіщення випадає на Великодні дні, тоді його переносять пізніше. В православних християн такої традиції немає, і Благовіщення завжди відзначається у визначену дату.
Що означає свято Благовіщення Пресвятої Богородиці: історія
Благовіщення належить до найвеличніших дванадесятих свят церковного року. За біблійними переказами Діві Марії явився архангел Гавриїл. Він повідомив їй звістку про її велику місію, про те, що вона виносить і народить дитя – Сина Божого.
Цей день і вважається зачаттям Ісуса Христа. У багатьох народів у Благовіщення відзначався початок нового року. На українських територіях слов’яни також святкували початок року в цей період, у березні.
У Благовіщення триває Великодній піст. Дозволяється невелике послаблення на честь свята, можна вживати рибу. Але м’ясо та молочні продукти лишаються забороненими.
У церквах до цього дня правиться святкова літургія. Священнослужителі вдягають одяг блакитного кольору, це символ Богородиці.
Народні традиції на Благовіщення
У народі кажуть: "Благовіщення – свято, старіше за Великдень". На Волині урочистість свята прирівнювали до свята Воскресіння Христового. Оскільки за біблійною хронологією першою відбувається подія Благовіщення, а потім – Воскресіння. Українці відзначають свято три дні, як і всі великі релігійні свята.
У слов'янському календарі у цей день – важливе землеробське свято. Вважалося, що 25 березня відкривається земля і вилазять змії після зимової сплячки. З цим пов'язані захисні обряди та заборона на відвідування лісу у свято. Після Благовіщення зазвичай починали орати, засівати ярину (яру пшеницю).
У народі в цей день спостерігали за птахами, які повертаються з вирію. Якщо побачили лелеку (народна назва "бусько") – це до щастя. Господині пекли печиво "буськова лапа" у формі ніжки птаха на честь весняного розквіту й повернення птахів.
Що не можна робити
У Київській Русі існував звичай — на Благовіщення випускати птахів у небо як символ життя та свободи. За народними традиціями у це свято "навіть пташки не в'ють гнізда", тому існує кілька заборон:
- не можна працювати чи займатися господарством;
- не можна прибирати помешкання;
- заборонялося шити й прясти;
- не можна робити поганих вчинків чи сердитися;
- не можна нічого позичати – віщує втрати.
Народні прикмети
Пригостити когось – добрий знак.
Якщо вмитися талою водою – здоров’я буде цілий рік.
Будь-яке бажання, загадане на Благовіщення, обов’язково здійсниться.
Також спостерігали за погодою: яка погода на Благовіщення – така буде й на Великдень.