Благовіщення 2025: нова дата, народні традиції та заборони

Що означає свято Благовіщення? Коли та як його відзначати

Свято Благовіщення (Фото: depositphotos.com)

Свято Благовіщення відзначає звістку про народження Сина Божого.

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Коли Благовіщення 2025: дата за новим календарем

За новим церковним календарем в Україні Благовіщення припадає на 25 березня. Християни західного обряду відзначають це свято 25 березня, а християни східного обряду – 7 квітня.

Слід зауважити: якщо у католиків свято Благовіщення випадає на Великодні дні, тоді його переносять пізніше. В православних християн такої традиції немає, і Благовіщення завжди відзначається у визначену дату.

Що означає свято Благовіщення Пресвятої Богородиці: історія

Благовіщення належить до найвеличніших дванадесятих свят церковного року. За біблійними переказами Діві Марії явився архангел Гавриїл. Він повідомив їй звістку про її велику місію, про те, що вона виносить і народить дитя – Сина Божого.

Цей день і вважається зачаттям Ісуса Христа. У багатьох народів у Благовіщення відзначався початок нового року. На українських територіях слов’яни також святкували початок року в цей період, у березні.

Картина "Благовіщення" Олександра Мурашка (Джерело: Вікіпедія)

У Благовіщення триває Великодній піст. Дозволяється невелике послаблення на честь свята, можна вживати рибу. Але м’ясо та молочні продукти лишаються забороненими.

У церквах до цього дня правиться святкова літургія. Священнослужителі вдягають одяг блакитного кольору, це символ Богородиці.

Народні традиції на Благовіщення

У народі кажуть: "Благовіщення – свято, старіше за Великдень". На Волині урочистість свята прирівнювали до свята Воскресіння Христового. Оскільки за біблійною хронологією першою відбувається подія Благовіщення, а потім – Воскресіння. Українці відзначають свято три дні, як і всі великі релігійні свята.

У слов'янському календарі у цей день – важливе землеробське свято. Вважалося, що 25 березня відкривається земля і вилазять змії після зимової сплячки. З цим пов'язані захисні обряди та заборона на відвідування лісу у свято. Після Благовіщення зазвичай починали орати, засівати ярину (яру пшеницю).

У народі в цей день спостерігали за птахами, які повертаються з вирію. Якщо побачили лелеку (народна назва "бусько") – це до щастя. Господині пекли печиво "буськова лапа" у формі ніжки птаха на честь весняного розквіту й повернення птахів.

Картина "Благовіщення" Ганса Мемлінга (Джерело: Вікіпедія)

Що не можна робити

У Київській Русі існував звичай — на Благовіщення випускати птахів у небо як символ життя та свободи. За народними традиціями у це свято "навіть пташки не в'ють гнізда", тому існує кілька заборон:

не можна працювати чи займатися господарством;

не можна прибирати помешкання;

заборонялося шити й прясти;

не можна робити поганих вчинків чи сердитися;

не можна нічого позичати – віщує втрати.

Народні прикмети

Пригостити когось – добрий знак.

Якщо вмитися талою водою – здоров’я буде цілий рік.

Будь-яке бажання, загадане на Благовіщення, обов’язково здійсниться.

Також спостерігали за погодою: яка погода на Благовіщення – така буде й на Великдень.