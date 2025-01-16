Благовещение 2025: новая дата, народные традиции и запреты
Праздник Благовещения отмечает известие о рождении Сына Божьего.
Когда Благовещение 2025: дата по новому календарю
По новому церковному календарю в Украине Благовещение приходится на 25 марта. Христиане западного обряда отмечают этот праздник 25 марта, а христиане восточного обряда – 7 апреля.
Следует заметить: если у католиков праздник Благовещения выпадает на Пасхальные дни, тогда его переносят позже. У православных христиан такой традиции нет, и Благовещение всегда отмечается в определенную дату.
Что означает праздник Благовещение Пресвятой Богородицы: история
Благовещение принадлежит к величайшим двунадесятым праздникам церковного года. За библейскими преданиями Деве Марии явился архангел Гавриил. Он сообщил ей известие о ее великой миссии, о том, что она выносит и родит дитя – Сына Божьего.
Этот день и считается зачатием Иисуса Христа. У многих народов в Благовещение отмечалось начало нового года. На украинских территориях славяне также праздновали начало года в этот период, в марте.
На Благовещение продолжается Пасхальный пост. Разрешается небольшое послабление в честь праздника, можно употреблять рыбу. Но мясо и молочные продукты остаются запрещенными.
В церквах к этому дню совершается праздничная литургия. Священнослужители надевают одежду голубого цвета, это символ Богородицы.
Народные традиции на Благовещение
В народе говорят: "Благовещение – праздник, старее Пасхи". На Волыни величественность праздника приравнивали к празднику Воскресения Христова. Поскольку по библейской хронологии первой происходит событие Благовещения, а затем – Воскресение. Украинцы отмечают праздник три дня, как и все великие религиозные праздники.
В славянском календаре в этот день – важный земледельческий праздник. Считалось, что 25 марта открывается земля и вылезают змеи после зимней спячки. С этим связаны защитные обряды и запрет на посещение леса в праздник. После Благовещения обычно начинали пахать, засевать яровую пшеницу.
В народе в этот день наблюдали за птицами, возвращающимися из теплых краев. Если увидели аиста (народное название "бусько") – это к счастью. Хозяйки пекли печенье "буськова лапа" в форме ножки птицы в честь весеннего расцвета и возвращения птиц.
Что нельзя делать
В Киевской Руси существовал обычай — на Благовещение выпускать птиц в небо как символ жизни и свободы. Народные традиции связаны с приходом весны и подготовкой к сельскохозяйственным работам. По народным традициям в этот праздник "даже птицы не вьют гнезда", поэтому существует несколько запретов:
- нельзя работать или заниматься хозяйством;
- нельзя убирать квартиру;
- запрещалось шить и прясть;
- нельзя совершать плохих поступков или сердиться;
- нельзя ничего одалживать – предвещает потери.
Народные приметы
День считался праздничным, поэтому пекли угощение. Угостить кого-то – хороший знак.
Если умыться талой водой – здоровье будет круглый год.
Любое желание, загаданное на Благовещение, обязательно сбудется.
Также наблюдали за погодой: какая погода на Благовещение – такая будет и на Пасху.