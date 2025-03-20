С Благовещением: красивые поздравления с праздником в открытках

С Благовещением! Красивые поздравления и открытки для родных и друзей

Открытки с Благовещением (Фото: depositphotos)

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых больших двенадцати праздников в христианском календаре, который отмечается 25 марта по новому церковному календарю и 7 апреля по старому календарю.

Этот праздник символизирует благую весть, которую архангел Гавриил принес Деве Марии о рождении Спасителя. Праздник глубоко укоренился в церковных традициях и народных обрядах, отражая духовный подъем и надежду на лучшее будущее.

В народе Благовещение считается особым днем, когда даже птицы не вьют гнезд, а земля отдыхает. Этот праздник ассоциируется с пробуждением природы, теплом и светом, приходящим вместе с весной.

Поздравляя близких с праздником Благовещения, мы делимся радостью и теплом, желаем мира, здоровья и благополучия. Предлагаем поздравить родных людей несколькими вариантами, которые можно послать в виде СМС или открытки.

СМС-поздравления к празднику Благовещения

Предлагаем подборку коротких, красивых и искренних СМС-поздравлений с Благовещением, которые можно отправить близким и друзьям.

С Благовещением поздравляю! Мира и радости желаю.

Пусть Благовещение принесет в ваш дом тепло, уют и благодать Божию.

В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья и душевного покоя.

Поздравления с Благовещением в стихах

Благовещение пришло –

Свет, счастье принесло!

Пусть в сердце будет мир,

А в жизни – весны расцвет!



Свет, счастье принесло! Пусть в сердце будет мир, А в жизни – весны расцвет! С праздником вас, благих известий!

Пусть ангел Божий хранит,

Жизнь наполнится добром,

А сердце веру пусть несет!



Пусть ангел Божий хранит, Жизнь наполнится добром, А сердце веру пусть несет! С Благовещением поздравляю,

Радости и уюта желаю!

Пусть Бог благословляет,

Мир и счастье посылает!

Открытки с Благовещением

Отправьте своим родным и друзьям красивые открытки с поздравлениями, чтобы подчеркнуть важность этого праздника. Вот несколько вариантов.

Поздравления с Благовещением (Фото: LIGA.net)

Поздравления с Благовещением (Фото: LIGA.net)

Поздравления с Благовещением (Фото: LIGA.net)