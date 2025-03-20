З Благовіщенням: красиві привітання зі святом у листівках
Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з найбільших дванадесятих свят у християнському календарі, яке відзначається 25 березня за новим церковним календарем та 7 квітня за старим календарем.
Це свято символізує благу звістку, яку архангел Гавриїл приніс Діві Марії про народження Спасителя. Воно глибоко вкорінене в церковних традиціях та народних обрядах, відображаючи духовне піднесення та надію на краще майбутнє.
У народі Благовіщення вважається особливим днем, коли навіть птахи не в'ють гнізд, а земля відпочиває. Це свято асоціюється з пробудженням природи, теплом і світлом, що приходять разом із весною.
Вітаючи близьких зі святом Благовіщення, ми ділимося радістю та теплом, бажаємо миру, здоров'я та добробуту. Пропонуємо привітати рідних людей декількома варіантами, які можна надіслати у вигляді СМС або листівки.
СМС-привітання до свята Благовіщення
Пропонуємо добірку коротких, красивих та щирих СМС-привітань із Благовіщенням, які можна надіслати близьким та друзям.
- З Благовіщенням вітаю! Миру й радості бажаю.
- Нехай Благовіщення принесе у ваш дім тепло, затишок і Божу благодать.
- У це світле свято бажаю вам міцного здоров'я та душевного спокою.
Привітання з Благовіщенням у віршах
- Благовіщення прийшло –
Світло, щастя принесло!
Нехай у серці буде мир,
А в житті – весни розквіт!
- Зі святом вас, благих звісток!
Хай ангел Божий береже,
Життя наповниться добром,
А серце віру хай несе!
- З Благовіщенням вітаю,
Радості й затишку бажаю!
Нехай Бог благословляє,
Мир і щастя посилає!
Листівки з Благовіщенням
Надішліть своїм рідним та друзям красиві листівки з привітаннями, щоб підкреслити важливість цього свята. Ось декілька варіантів.