З Благовіщенням: красиві привітання зі святом у листівках
Листівки з Благовіщенням (Фото: depositphotos)
Зміст:
  1. СМС-привітання до свята Благовіщення
  2. Привітання з Благовіщенням у віршах
  3. Листівки з Благовіщенням

Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з найбільших дванадесятих свят у християнському календарі, яке відзначається 25 березня за новим церковним календарем та 7 квітня за старим календарем. 

Це свято символізує благу звістку, яку архангел Гавриїл приніс Діві Марії про народження Спасителя. Воно глибоко вкорінене в церковних традиціях та народних обрядах, відображаючи духовне піднесення та надію на краще майбутнє.

У народі Благовіщення вважається особливим днем, коли навіть птахи не в'ють гнізд, а земля відпочиває. Це свято асоціюється з пробудженням природи, теплом і світлом, що приходять разом із весною. 

Вітаючи близьких зі святом Благовіщення, ми ділимося радістю та теплом, бажаємо миру, здоров'я та добробуту. Пропонуємо привітати рідних людей декількома варіантами, які можна надіслати у вигляді СМС або листівки.

СМС-привітання до свята Благовіщення

Пропонуємо добірку коротких, красивих та щирих СМС-привітань із Благовіщенням, які можна надіслати близьким та друзям.

  • З Благовіщенням вітаю! Миру й радості бажаю.
  • Нехай Благовіщення принесе у ваш дім тепло, затишок і Божу благодать.
  • У це світле свято бажаю вам міцного здоров'я та душевного спокою.

Привітання з Благовіщенням у віршах

  • Благовіщення прийшло –
    Світло, щастя принесло!
    Нехай у серці буде мир,
    А в житті – весни розквіт!
  • Зі святом вас, благих звісток!
    Хай ангел Божий береже,
    Життя наповниться добром,
    А серце віру хай несе!
  • З Благовіщенням вітаю,
    Радості й затишку бажаю!
    Нехай Бог благословляє,
    Мир і щастя посилає!

Листівки з Благовіщенням

Надішліть своїм рідним та друзям красиві листівки з привітаннями, щоб підкреслити важливість цього свята. Ось декілька варіантів.

З Благовіщенням: красиві привітання зі святом у листівках
Вітання з Благовіщенням (Фото: LIGA.net)
З Благовіщенням: красиві привітання зі святом у листівках
Вітання з Благовіщенням (Фото: LIGA.net)
З Благовіщенням: красиві привітання зі святом у листівках
Вітання з Благовіщенням (Фото: LIGA.net)
З Благовіщенням: красиві привітання зі святом у листівках
Листівки з Благовіщенням (Фото: LIGA.net)
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