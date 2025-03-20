З Благовіщенням: красиві привітання зі святом у листівках

З Благовіщенням! Красиві привітання та листівки для рідних і друзів

Листівки з Благовіщенням (Фото: depositphotos)

Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з найбільших дванадесятих свят у християнському календарі, яке відзначається 25 березня за новим церковним календарем та 7 квітня за старим календарем.

Це свято символізує благу звістку, яку архангел Гавриїл приніс Діві Марії про народження Спасителя. Воно глибоко вкорінене в церковних традиціях та народних обрядах, відображаючи духовне піднесення та надію на краще майбутнє.

У народі Благовіщення вважається особливим днем, коли навіть птахи не в'ють гнізд, а земля відпочиває. Це свято асоціюється з пробудженням природи, теплом і світлом, що приходять разом із весною.

Вітаючи близьких зі святом Благовіщення, ми ділимося радістю та теплом, бажаємо миру, здоров'я та добробуту. Пропонуємо привітати рідних людей декількома варіантами, які можна надіслати у вигляді СМС або листівки.

СМС-привітання до свята Благовіщення

Пропонуємо добірку коротких, красивих та щирих СМС-привітань із Благовіщенням, які можна надіслати близьким та друзям.

З Благовіщенням вітаю! Миру й радості бажаю.

Нехай Благовіщення принесе у ваш дім тепло, затишок і Божу благодать.

У це світле свято бажаю вам міцного здоров'я та душевного спокою.

Привітання з Благовіщенням у віршах

Благовіщення прийшло –

Світло, щастя принесло!

Нехай у серці буде мир,

А в житті – весни розквіт!



Світло, щастя принесло! Нехай у серці буде мир, А в житті – весни розквіт! Зі святом вас, благих звісток!

Хай ангел Божий береже,

Життя наповниться добром,

А серце віру хай несе!



Хай ангел Божий береже, Життя наповниться добром, А серце віру хай несе! З Благовіщенням вітаю,

Радості й затишку бажаю!

Нехай Бог благословляє,

Мир і щастя посилає!

Листівки з Благовіщенням

Надішліть своїм рідним та друзям красиві листівки з привітаннями, щоб підкреслити важливість цього свята. Ось декілька варіантів.

Вітання з Благовіщенням (Фото: LIGA.net)

Вітання з Благовіщенням (Фото: LIGA.net)

Вітання з Благовіщенням (Фото: LIGA.net)