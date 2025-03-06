Коли Вербна неділя у 2025 році – дата, традиції та що не можна робити

У 2025 році Вербна неділя припадає на 13 квітня. Які народні традиції та заборони цього свята

Вербна неділя у 2025 році / Фото: depositphotos

Вербна неділя 2025: дата за церковним календарем

Вербна неділя або Вхід Господній у Єрусалим є одним із важливих свят у християнському календарі, що святкується за тиждень до Великодня. У 2025 році Вербна неділя припадає на 13 квітня за новим стилем.

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Цей день знаменує початок Страсного тижня, коли християни згадують урочистий вхід Ісуса Христа в Єрусалим, де люди зустрічали його з пальмовими гілками та вербами, що символізують мир і перемогу.

Що означає свято Вербна неділя

Вербна неділя 2025 / фото: depositphotos

Вербна неділя відзначає один із важливих моментів в останньому тижні земного життя Ісуса Христа. Це день, коли Христос увійшов до Єрусалима, і народ, який сприймав його як месію, вітали його з пальмовими гілками.

Оскільки в Україні пальми не ростуть, традиційно використовують вербу як символ цього свята. Ця подія відіграє важливу роль у підготовці до Великодня, адже є початком Страсного тижня, що завершується святкуванням Воскресіння Христового.

Також свято Вербної неділі нагадує вірянам про необхідність бути готовими до зустрічі Христа у своєму житті, виявляючи віру, покаяння й молитву.

Шуткова неділя та Пальмова неділя

Пальмова неділя / фото: depositphotos

Вербна неділя також має інші назви. У народі її інколи називають Шутковою неділею через те, що саме в цей час святкується останній день перед початком Великого посту, і тому люди намагаються більше веселитися й жартувати. Інша назва свята – Пальмова неділя.

Чи можна працювати у Вербну неділю: головні заборони

Як і багато інших великих свят, Вербна неділя має певні обмеження, що стосуються роботи та повсякденних справ. За церковними канонами, працювати у Вербну неділю не рекомендується, оскільки це день святкування важливої події в житті Церкви. Однак, оскільки свято припадає на неділю, відпочинок і молитва є основними обов'язками цього дня.

Згідно з церковними настановами, у цей день не слід здійснювати важку фізичну працю чи займатися буденними справами. Проте, якщо це необхідно, не забороняється виконувати легкі домашні обов'язки, такі як прибирання чи приготування їжі. Важливіше за все в цей день – це участь у богослужіннях, молитва, а також намагання утриматися від мирських турбот.

Що не можна робити в Вербну неділю

Що не можна робити в вербну неділю / фото: depositphotos

У Вербну неділю церковні традиції забороняють такі дії:

не можна працювати важко – це день для молитви й відпочинку;

не можна сумувати або проводити час у гріхах – цей день покликаний наблизити людей до Бога;

не можна брати участь у пиятиці та гуляннях, оскільки це суперечить духовному настрою свята.

Важливо розуміти, що це не тільки день для фізичного відпочинку, а й для духовної підготовки до Великодня, тому в цей день треба налаштуватися на глибоке розуміння і святкування.

Що можна робити на Вербну неділю: традиції свята

Оскільки Вербна неділя – одне з найбільших дванадцяти свят, церква дозволяє їсти рибу, хоча триває Великий піст. Українці відзначають свято у родинному колі за святковим столом.

На Вербну неділю традиційно освячують гілочки верби у храмах. Вони вважаються знаком благословення та захисту. Вважалось, якщо з'їсти китицю свяченої верби – не буде боліти горло. Свячені гілочки тримали за іконами впродовж року. Також вважалось гарним знаком власноруч посадити гілочку свяченої верби.