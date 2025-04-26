День Весеннего Николая – 2025: дата по новому календарю и что нельзя делать

Что означает праздник Весеннего Николая по церковным и народным традициям

День Летнего Николая / Фото: Pixabay

Когда праздник Николая Весеннего в 2025 году

Восточные славяне и христиане восточного обряда чествуют святого Николая дважды в год: 6 декабря (19 декабря) и 9 мая (22 мая). В народе весенний праздник называется: Николая Весеннего, Теплого или Летнего Николая.

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Праздник Николая Весеннего / Украинская икона перенесения мощей святого Николая / Фото: Википедия

По христианским верованиям праздник чествует святителя Николая Чудотворца, христианского священника, бывшего епископом в городе Мира Ликийская, нынешняя Турция. День Николая Весеннего чествует перенесение мощей святого из Турции в итальянский город Бар.

Народные традиции

В Украине Николай чудотворец – национальный святой. Летний Николай считается покровителем лошадей. Олекса Воропай в книге "Обычаи нашего народа" описывает следующие поговорки:

"Пришел Николай – коней выпасай!";

"Юрий с теплом, а Николай с кормом";

"Юрий пасет коров, а Николай лошадей".

На теплого Николая обязательно выводили лошадей в поле. Также по народным традициям следовало устроить символический обед как жертвенный праздничный обряд для святого Николая. Сам обед называли "никольщина".

Памятник Святому Николаю в городе Николаев / Фото: Википедия

Эти обряды имеют древние языческие корни. С приходом христианства лошадей начали обрызгивать священной водой, чтобы они были крепки и здоровы.

Соседи поздравляют друг друга в праздник, а в семье могут дарить подарки друг другу.

Еще при казачестве Николая считали покровителем моряков. Черноморские украинские моряки верят в двух Николаев: морского и водного. Водный управляет водами, а морской – правит кораблями. Святому молились и просили защиты, чтобы не погибнуть в море.

Молодежь в праздник играла в игру "Ищи Николая". Суть заключалась в том, что девушке завязывали глаза и она должна была выбрать одного из парней на ощупь. Он должен отчитаться всей общине, что хорошего сделал за целый год.

На теплого Николая матери молятся святому и просят о здоровье своих детей и об исцелении больных. А молодожены просят мудрости и научить их прощать друг друга.

Традиции на Весеннего Николая / Фото: Pixabay

Что нельзя делать на Летнего Николая

День был очень особенным в народных обычаях для украинцев. Святого Николая чтили и встречали празднично. Категорически запрещено в этот день бездельничать. Считается, что Николай накажет того, кто бил баклуши в его праздник.

"Себе делать упаси Боже, потому что и через семь лет вернет тебе на зло. А вот немощным, отверженным, сиротам или вдове будешь что-то делать, то Николай в этом деле тебе поможет, и силу вернет, и от зла защитит", – пишет исследовательница народных традиций Гарафина Маковий.

На Николая нужно:

помогать нуждающимся;

делать что-то хорошее;

молиться и просить о здоровье детей и семьи;

давать милостыню;

играть в народные игры.

На Теплого Николая просили прощения и прощали друг друга. Обязательно проводили день активно и делали что-нибудь хорошее.