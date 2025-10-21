Степом і на броні. Росія пішла масованим штурмом з кількох напрямків під Запоріжжям

Окупанти намагались штурмувати на Оріхівському напрямку, а також були спроби перерізати логістичні шляхи до Степногірська та Запоріжжя

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

У понеділок, 20 жовтня, росіяни вперше за тривалий час провели масований штурм на декількох напрямках у Запорізькій області, застосовуючи фактично цілі штурмові взводи, оснащені бронетехнікою. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Окупанти намагалися прорватись на ділянках фронту поблизу сіл Щербаки, Новоданилівка і Нова Токмачка Пологівського району. Росіяни провели понад десяток штурмових дій, залучивши п’ять танків, майже 20 одиниць бронетехніки, квадроцикли, мотоцикли та понад 200 осіб особового складу.

Також росіяни значно активізувались на Оріхівському напрямку, пішовши штурмом з декількох напрямків. Зокрема, поблизу сіл Кам’янське, Степове, Плавні, Приморське Василівського району. Було 10 штурмових дій в бік Степногірська у спробі відтіснити Сили оборони з Кам’янського і Плавнів (раніше у ЗСУ пояснювали, що це фактично дасть росіянам вихід до околиць Запоріжжя. – Ред.).

Також понад три з половиною години тривав запеклий бій біля однієї із позицій, яка тримає під контролем логістичні шляхи до Степногірська й Запоріжжя.

Сили оборони відбили цей штурм. Російські втрати становили понад 100 осіб особового складу, п’ять танків, понад півтора десятка бойових бронемашин, шість артсистем, зокрема реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град".

"Що дивина – на цьому напрямку вони [зазвичай] не застосовують бронетехніку, тому що в нас степ. Це техніку видно здалека. Ми вчора почали їх ураження, ще коли вони перебували у вихідних районах. Ми чекали і були готові до подібного розвитку подій. Саме тому ці штурми не мали такого успіху, на який розраховував ворог", – повідомив речник ЗСУ.

Степногірськ, Щербаки і Оріхів на мапі DeepState