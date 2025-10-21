По степи и на броне. РФ пошла масштабным штурмом из нескольких направлений под Запорожьем

Оккупанты пытались штурмовать на Ореховском направлении, а также были попытки перерезать логистические пути к Степногорску и Запорожью

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

В понедельник, 20 октября, россияне впервые за долгое время провели массированный штурм на нескольких направлениях в Запорожской области, применяя фактически целые штурмовые взводы, оснащенные бронетехникой. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Оккупанты пытались прорваться на участках фронта вблизи сел Щербаки, Новоданиловка и Новая Токмачка Пологовского района. Россияне провели более десятка штурмовых действий, задействовав пять танков, почти 20 единиц бронетехники, квадроциклы, мотоциклы и более 200 человек личного состава.

Также россияне значительно активизировались на Ореховском направлении: пошли штурмом с нескольких направлений. В частности, вблизи сел Каменское, Степное, Плавни, Приморское Васильевского района. Было 10 штурмовых действий в сторону Степногорска в попытке оттеснить Силы обороны из Каменского и Плавней (ранее в ВСУ объясняли, что это фактически даст россиянам выход к окраинам Запорожья. – Ред.).

Также более трех с половиной часов продолжался ожесточенный бой возле одной из позиций, которая держит под контролем логистические пути к Степногорску и Запорожью.

Силы обороны отбили этот штурм. Российские потери составили более 100 человек личного состава, пять танков, более полутора десятков боевых бронемашин, шесть артсистем, в том числе реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".

"Что странно – на этом направлении они [обычно] не применяют бронетехнику, потому что у нас степь. Это технику видно издалека. Мы вчера начали их поражение, еще когда они находились в исходных районах. Мы ждали и были готовы к подобному развитию событий. Именно поэтому эти штурмы не имели такого успеха, на который рассчитывал враг", – сообщил спикер ВСУ.

Степногорск, Щербаки и Орехов на карте DeepState