По степи и на броне. РФ пошла масштабным штурмом из нескольких направлений под Запорожьем
В понедельник, 20 октября, россияне впервые за долгое время провели массированный штурм на нескольких направлениях в Запорожской области, применяя фактически целые штурмовые взводы, оснащенные бронетехникой. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Оккупанты пытались прорваться на участках фронта вблизи сел Щербаки, Новоданиловка и Новая Токмачка Пологовского района. Россияне провели более десятка штурмовых действий, задействовав пять танков, почти 20 единиц бронетехники, квадроциклы, мотоциклы и более 200 человек личного состава.
Также россияне значительно активизировались на Ореховском направлении: пошли штурмом с нескольких направлений. В частности, вблизи сел Каменское, Степное, Плавни, Приморское Васильевского района. Было 10 штурмовых действий в сторону Степногорска в попытке оттеснить Силы обороны из Каменского и Плавней (ранее в ВСУ объясняли, что это фактически даст россиянам выход к окраинам Запорожья. – Ред.).
Также более трех с половиной часов продолжался ожесточенный бой возле одной из позиций, которая держит под контролем логистические пути к Степногорску и Запорожью.
Силы обороны отбили этот штурм. Российские потери составили более 100 человек личного состава, пять танков, более полутора десятков боевых бронемашин, шесть артсистем, в том числе реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".
"Что странно – на этом направлении они [обычно] не применяют бронетехнику, потому что у нас степь. Это технику видно издалека. Мы вчера начали их поражение, еще когда они находились в исходных районах. Мы ждали и были готовы к подобному развитию событий. Именно поэтому эти штурмы не имели такого успеха, на который рассчитывал враг", – сообщил спикер ВСУ.
- В НАТО связывают успехи России под Запорожьем и в Днепропетровской области с недостатком укреплений ВСУ, особенностями местности и растянутостью украинских сил.
Комментарии (0)