ВСУ еще стоят в Каменском и Плавнях. Если потерять, РФ может выйти на окраины Запорожья

В Каменском и Плавнях до сих пор остаются позиции украинских сил. Это сдерживает российское наступление на Запорожье, объяснили в ВСУ

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Каменском и Плавнях Васильевского района Запорожской области до сих пор остаются украинские позиции. Если же полностью потерять контроль над этими населенными пунктами, россияне фактически получат выход к окраинам Запорожья. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Он отметил, что россияне достаточно активно продолжают попытки вытеснить Силы обороны из окрестностей Каменского и Плавней. За минувшие сутки, 17 сентября, враг атаковал при поддержке авиации, однако безуспешно.

"В Каменском и Плавнях и далее остаются наши позиции. Противник в течение всего лета пытается выбить нас <…> Он стирает с лица земли, разбирает все позиции, что там есть, и вообще все Каменское он фактически уничтожил. Однако наши держатся и не дают ему полностью захватить этот населенный пункт", – подчеркнул он.

Волошин отметил, что из Каменского и из Плавней, которые расположены чуть западнее на берегу бывшего Каховского водохранилища, можно развить наступление на следующий населенный пункт – Степногорск, а также на Приморское.

"Это уже – фактически выйти на окраины Запорожья. Поэтому Силы обороны надежно держат [Каменское и Плавни] и отражают все атаки", – добавил он.

Скриншот с карты DeepState