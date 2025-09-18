ЗСУ ще стоять у Кам'янському і Плавнях. Якщо втратити, РФ може вийти на околиці Запоріжжя

У Кам'янському і Плавнях досі залишаються позиції українських сил. Це стримує російський наступ на Запоріжжя, пояснили у ЗСУ

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Кам’янському і Плавнях Василівського району Запорізької області досі залишаються українські позиції. Якщо ж повністю втратити контроль над цими населеними пунктами, росіяни фактично отримають вихід до околиць Запоріжжя. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Він наголосив, що росіяни досить активно продовжують спроби витіснити Сили оборони з околиць Кам’янського і Плавнів. За минулу добу, 17 вересня, ворог атакував за підтримки авіації, проте безуспішно.

"У Кам’янському і Плавнях й надалі залишаються наші позиції. Противник протягом всього літа намагається вибити нас <…> Він стирає з лиця землі, розбирає всі позиції, що там є, і взагалі все Кам'янське він фактично знищив. Проте наші тримаються і не дають йому повністю захопити цей населений пункт", – наголосив він.

Волошин зазначив, що з Кам'янського і з Плавнів, які розташовані трохи західніше на березі колишнього Каховського водосховища, можна розвинути наступ на наступний населений пункт – Степногірськ, а також на Приморське.

"Це вже – фактично вийти на околиці Запоріжжя. Тому Сили оборони надійно тримають [Кам’янське і Плавні] і відбивають всі атаки", – додав він.

Скриншот з мапи DeepState