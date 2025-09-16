Росіяни вдарили по Запоріжжю з РСЗВ. Загинула людина, 13 поранених, виникли пожежі – фото

Російські війська завдали щонайменше 10 ударів по Запоріжжю у ніч проти 16 вересня

Наслідки атаки (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

У ніч проти 16 вересня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще 13 отримали поранення, серед них дитина, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, росіяни щонайменше 10 разів ударили по обласному центру, попередньо з реактивних систем залпового вогню РСЗВ "Торнадо-С".

Приблизно о 00:35 Федоров інформував, що внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі понівечені автівки, вибиті вікна та пошкодженні фасади. Окрім того, в одному з районів удар РФ спричинив загоряння.

Згодом глава ОВА повідомив, що п'ятеро людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

За його словами, через влучання у приватну забудову, попередньо, постраждали п'ятеро людей. Також зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення. Виникли пожежі.

Згодом Федоров повідомив, що внаслідок атаки росіян у Запоріжжі загинула людина – 41-річний чоловік. Кількість постраждалих, серед яких дитина, зросла до семи.

Пізніше стало відомо про девʼять потерпілих, серед яких – чотирирічна дівчинка.

Вже зранку Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 13.