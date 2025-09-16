Россияне ударили по Запорожью. Погиб человек, 13 раненых, возникли пожары – фото
В ночь на 16 сентября россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела погиб человек, еще 13 получили ранения, среди них ребенок, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Около 00:26 Федоров написал об угрозе применения баллистических ракет по Запорожью и области. Перед этим в городе уже раздавались взрывы.
Примерно в 00:35 Федоров информировал, что в результате вражеской атаки в Запорожье изуродованы машины, выбиты окна и повреждены фасады. Кроме того, в одном из районов удар РФ вызвал возгорание.
Впоследствии глава ОВА сообщил, что пять человек ранены в результате вражеской атаки на Запорожье.
По его словам, в результате попадания в частную застройку, предварительно, пострадали пять человек. В результате атаки также разрушены частные дома и нежилые помещения. Возникли пожары.
Впоследствии Федоров сообщил, что в результате атаки россиян в Запорожье погиб человек – 41-летний мужчина. Количество пострадавших, среди которых ребенок, возросло до семи.
Позже стало известно о девяти пострадавших, среди которых – 4-летняя девочка.
Уже утром Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 13. Он также уточнил, что по меньшей мере десять ударов нанесли россияне по Запорожью.
- 4 сентября россияне ударили беспилотником по Запорожью, ранив четырех человек.
- 6 сентября россияне снова ударили дронами по Запорожью. Пострадали 15 человек, также были повреждены детский сад, дом и предприятие.
