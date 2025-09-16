Россияне ударили по Запорожью. Погиб человек, 13 раненых, возникли пожары – фото

Российские войска нанесли не менее 10 ударов по Запорожью в ночь на 16 сентября

Последствия атаки (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

В ночь на 16 сентября россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела погиб человек, еще 13 получили ранения, среди них ребенок, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Около 00:26 Федоров написал об угрозе применения баллистических ракет по Запорожью и области. Перед этим в городе уже раздавались взрывы.

Примерно в 00:35 Федоров информировал, что в результате вражеской атаки в Запорожье изуродованы машины, выбиты окна и повреждены фасады. Кроме того, в одном из районов удар РФ вызвал возгорание.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что пять человек ранены в результате вражеской атаки на Запорожье.

По его словам, в результате попадания в частную застройку, предварительно, пострадали пять человек. В результате атаки также разрушены частные дома и нежилые помещения. Возникли пожары.

Впоследствии Федоров сообщил, что в результате атаки россиян в Запорожье погиб человек – 41-летний мужчина. Количество пострадавших, среди которых ребенок, возросло до семи.

Позже стало известно о девяти пострадавших, среди которых – 4-летняя девочка.

Уже утром Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 13. Он также уточнил, что по меньшей мере десять ударов нанесли россияне по Запорожью.