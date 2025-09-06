В Запорожье уже 15 пострадавших из-за российской дроновой атаки

Четыре человека госпитализированы в Запорожье 6 сентября из-за ударов России беспилотниками

Последствия атаки (Фото: Запорожская ОВА)

В Запорожье резко увеличилось количество пострадавших из-за российской дроновой атаки вечером в субботу, 6 сентября. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его информации, 15 человек получили ранения в результате вражеской атаки на город.

Четыре человека госпитализированы, еще 11 – лечатся амбулаторно. Медики оказывают всю необходимую помощь каждому.

Ранее Федоров сообщал, что есть подтвержденные попадание семи "шахедов". Однако часть дронов удалось сбить.

Значительным разрушениям подвергся детский сад – почти 80% здания уничтожено. Также поврежден один из объектов критической инфраструктуры, частные и многоэтажные дома.

Днем в четверг, 4 сентября, россияне ударили беспилотником по Запорожью, ранив четырех человек.

6 сентября Зеленский сообщил, что россияне с начала месяца применили против Украины более 1300 ударных дронов.